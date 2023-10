O primeiro táxi aéreo certificado para transporte de passageiros do mundo decola

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 30/10/2023 - 6:05 Para compartilhar:

Imagine sobrevoar a cidade em uma aeronave elétrica sem piloto que pode levá-lo do ponto A ao ponto B em minutos, sem piloto a bordo. Parece ficção científica, certo? Bem, não mais.

A Ehang, com sede na China, tornou-se a primeira empresa do mundo a receber a certificação de aeronavegabilidade para os seus táxis aéreos totalmente autónomos para transporte de passageiros.

O que são táxis aéreos elétricos?

Os táxis aéreos EH216-S da Ehang são aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) que podem transportar até dois passageiros ou 600 libras de carga. Eles são movidos por 16 rotores elétricos e podem voar a velocidades de até 130 km/h e distâncias de até 30 km.

Os táxis aéreos são controlados por um centro de comando e controle centralizado que monitora o status do voo, rotas e condições climáticas.

Os passageiros podem simplesmente selecionar seu destino em uma tela sensível ao toque dentro da cabine e aproveitar o passeio sem se preocupar em pilotar a aeronave.

Os táxis aéreos não necessitam de infraestrutura tradicional como aeroportos ou pistas. Eles podem decolar e pousar verticalmente de qualquer superfície plana, como telhado, estacionamento ou parque.

Os táxis aéreos utilizam energia elétrica para reduzir os danos ambientais causados ​​pelas emissões. Eles podem ser totalmente carregados em duas horas e apresentam baixos níveis de ruído.

Eles também possuem sistemas de pouso de emergência e pára-quedas em caso de mau funcionamento.

Como esses táxis aéreos elétricos baseados na China obtiveram aprovação para voar?

Desde 2014, mais de 40.000 voos de teste foram realizados em vários locais ao redor do mundo. Em janeiro de 2021, Ehang solicitou um certificado de tipo da Administração de Aviação Civil da China (CAAC), que é o reconhecimento oficial da aeronavegabilidade de uma aeronave.

A CAAC avaliou os táxis aéreos da Ehang em mais de 500 parâmetros, como resistência estrutural, simulação de software, desempenho de voo e compatibilidade eletromagnética. O processo levou mais de 1.000 dias e envolveu extensos testes de laboratório, solo e voo.

Em 15 de outubro de 2023, a Ehang anunciou que havia recebido a certificação da CAAC, tornando-se a primeira empresa do mundo a obter tal certificação para aeronaves eVTOL de transporte de passageiros. Isto significa que a Ehang pode agora iniciar as operações comerciais dos seus táxis aéreos na China. Como disse Huazhi Hu, presidente fundador e CEO da Ehang: “Abraçando a certificação como nosso trampolim, lançaremos as operações comerciais dos táxis aéreos EH216-S, priorizando a segurança acima de tudo”.

Quais são as aplicações potenciais dos táxis aéreos elétricos?

Os táxis aéreos da Ehang têm uma ampla gama de aplicações potenciais para mobilidade aérea urbana (MAU), que utiliza veículos aéreos para fornecer serviços de transporte em áreas urbanas.

Eles podem ajudá-lo a evitar engarrafamentos e economizar tempo no trajeto.

Eles também podem levá-lo a lugares de difícil acesso de carro ou transporte público.

Se você precisa ir a uma reunião de negócios, a uma atração turística ou a um hospital, os táxis aéreos da Ehang podem levá-lo até lá de forma rápida e conveniente. Os táxis aéreos de Ehang também podem oferecer uma nova perspectiva da cidade com vistas do horizonte, dos pontos de referência e da natureza, tudo de cima.

Além de transportar pessoas, essas aeronaves podem ser utilizadas para entrega de mercadorias, como pacotes, suprimentos médicos ou alimentos.

Eles também podem ser usados ​​em situações de emergência, como desastres naturais ou acidentes. Nas situações em que o tempo é essencial, estes veículos podem transportar pessoal ou equipamento médico tão necessário para o local com rapidez e segurança.





Quais são os desafios dos táxis aéreos sem piloto?

Os táxis aéreos da Ehang são uma inovação revolucionária que poderá revolucionar o futuro do transporte. No entanto, também enfrentam alguns desafios em termos de regulamentação, tecnologia, procura de mercado e aceitação social.

Os táxis aéreos da Ehang precisam cumprir as leis e regulamentos dos diferentes países e regiões onde possam operar. Eles também precisam se coordenar com outras aeronaves que utilizam o mesmo espaço aéreo. Ehang tem trabalhado em estreita colaboração com os reguladores para estabelecer padrões e políticas para MAU.

Um grande obstáculo é trabalhar para obter aceitação social e confiança do público. O fabricante precisa nos educar e nos informar sobre os benefícios e riscos do MAU.

Também precisa de abordar as potenciais questões e preocupações relacionadas com o ruído, a privacidade e o impacto ambiental. Por seu lado, a Ehang tem realizado demonstrações públicas e campanhas para aumentar a sensibilização e a confiança na MAU.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias