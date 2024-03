O PP já briga na Caixa

Coluna do Mazzini 01/03/2024 - 8:30 Para compartilhar:

A bonança do Progressistas no Governo Jair Bolsonaro deparou-se com terreno infértil para o partido na Era Lula da Silva III. Apenas um homem da legenda surfa na onda de uma parceria, e pela força do cargo: o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Até 2022 uma potência no inquilinato da Esplanada e nos dois bancões oficiais, o PP agora vê o desfile de Lira, sedento por uma carona. As principais demandas de cargos estão na cota do deputado federal, e não na do presidente, Ciro Nogueira (um bolsonarista que já andou de mãos dadas com Lula e Dilma Rousseff, e ainda se mantém fiel ao capitão). Esse cenário foi um dos motivos de uma áspera conversa entre Lira e Nogueira há dias. Eles quase foram às vias de fato, segundo relatam aliados de ambos. Nogueira reclamou que Carlos Vieira, presidente da Caixa, da cota de Lira, não atendeu a um pedido de amigo do Piauí para avaliar um projeto na área de habitação. Vieira tem que telefonar para o deputado toda vez que há demanda do PP.

Energia fraca do PSD com Silveira

Presidente do PSD, com forte bancada e excelente relação com o presidente Lula da Silva – são três ministérios na mão, a seu mando – Gilberto Kassab deve tirar Alexandre Silveira da pasta de Minas e Energia no 2º semestre, relatam aliados próximos. Já tem o apoio do partido. O desgaste de Silveira com Jean Paul Prates, da Petrobras, nem conta – há quem aponte que o ministro apenas vocalize recados de Lula. A bronca é interna. Silveira não atende a bancada, apenas a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e seu conterrâneo. Isso indica parceria eleitoral que ambos articulam para 2026 em Minas Gerais. E eles incomodaram o PSD inteiro.

Lupa no cartão

O Tribunal de Contas da União vai intensificar a fiscalização dos gastos dos cartões corporativos do Governo federal – inclusive, claro, o do presidente da República –, por meio de monitoramento simultâneo dos pagamentos. O assunto é tratado no processo 033.815/2023-2, de relatoria do ministro Aroldo Cedraz, e até essa semana ainda em análise.

Castro mostra boom do Rio em Portugal

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), investe na imagem da capital e do Estado através do turismo. Passou a semana em Portugal e, num encontro com o embaixador do Brasil, Raimundo Carreiro, pediu apoio para que a TAP aumente os voos para o Aeroporto do Galeão. A aérea, porém, comunicou mês passado ao mercado que não tem mais aviões disponíveis para além dos 11 destinos que atende no Brasil. Castro não se deu por vencido. Encontrou mais empresários do trade turístico e mostrou os bilhões de reais em investimentos que o Estado captou. O turismo no Rio cresce forte no litoral e na serra.

Uma torcida contra Sergio Moro

A eventual cassação do senador Sergio Moro no TRE do Paraná – assim espera a oposição – incitou corrida de adversários. Pelo menos três bolsonaristas estão nos preparativos: Ricardo Barros (aparece em 1º nas pesquisas de partidos), Paulo Martins (suplente do senador) e Sergio Souza, ex-deputado e ex-suplente de Gleisi Hoffmann. Aliás, é a presidente do PT a mais animada. Ela comenta que tem chances de se eleger com a potencial pulverização de votos dos outros três, por ser a única da esquerda que pode aparecer nas urnas. Por ora, com a palavra, desembargadores e ministros do TSE.

Aeroporto vira point de políticos

O aeroporto de São Sebastião (DF), longe de holofotes, sem alfândega e sem posto policial, virou paixão de empresários, lobistas e políticos de Brasília. A pista recebe mais de 10 jatos por dia. Um deputado foi visto com seis malas há dias. Muita carga e descarga é registrada por ali.

Essa nova roupagem…

Em tempos de estrago da Lava Jato em malfeitos confessos, empreiteiras investem no marketing. O novo nome da OAS é Metha, e o da Odebrecht é Novonor (Nor de Norberto, o fundador). O Tribunal de Contas da União está de olho na tentativa de retomada de seus contratos com o Governo. Quer saber se nova roupagem vai mudar velhos hábitos.

Valor real vai pesar

No Brasil, o buraco é sempre mais fundo. Não bastasse o desafio da receita para municípios, muitos deixam de receber milhões de reais por mês, por falta de pessoal no processo de cobrança do ITBI. Para piorar, o STF está prestes a analisar uma ação e deve estabelecer o fim do valor venal dos imóveis para base de cálculo.

NOS BASTIDORES

IDP à distância

O Ministério da Educação deu aval para o recredenciamento do Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa de Brasília, de Gilmar Mendes, para cursos de ensino à distância.

Sem Defesa e Saúde

O holofote que o Governo deu aos Ianomami em Roraima se apagou. A situação dos índios piorou sem a ajuda humanitária in loco, contam fontes. Mortes por desnutrição e ameaças de garimpeiros continuam.

Nobel fica distante

O presidente Lula da Silva tem como meta, há anos, ganhar o Nobel da Paz. Pelo Bolsa Família e combate à fome. Como até agora nada avançou, passou a figurar de pacifista no Oriente Médio. Sem assessoria adequada, deu esse quiprocó todo.

Livro da Dona Lu

Dona Lu Alckmin fechou com a Editora Senac DF e lança dia 23 de março novo livro, o infantil “ABC dos Coelhinhos”. A noite de autógrafos será na Livraria Drummond do Conjunto Nacional, em São Paulo.

