O plano de Lira e Bolsonaro

O plano do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), de fazer o colega Elmar Nascimento (União-BA) seu sucessor encontrou tanta resistência, em vários segmentos, que ele trata agora um consórcio para lançar um nome que ainda seja sob sua influência. Todavia ao negociar com quem pode salvá-lo na meta – a forte bancada suprapartidária do agronegócio na Casa – ele entrega a tutela também ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A Frente Parlamentar da Agricultura, com 200 deputados, deve lançar o jovem deputado Pedro Lupion (PP-PR), um candidato do partido de Lira, e também de Bolsonaro, muito amigo de seu pai, Abelardo Lupion. Ainda sob influência de Bolsonaro, a bancada ruralista não fechou com o Governo Lula da Silva. A eventual candidatura de Lupion recoloca Bolsonaro no jogo, e isso prejudica os projetos do Governo e os eleitorais de Lula a partir de 2025, caso Lupion seja eleito. O Palácio trabalha as candidaturas de Marcos Pereira (Republicanos-SP) ou Antônio Brito (PSD-BA).

Fechado com Bolsonaro, Arthur Lira pode lançar um jovem deputado do PP à sucessão, ligado à bancada ruralista. E isso deixa o Governo sob risco

Petróleo: batalha de ministros

Os ministros palacianos tentam controlar crise que pode descerrar a cortina que esconde má convivência entre alguns dos pares. Depois de forçar a exoneração do ex-presidente da Petrobras, embora oficialmente negue, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, mira Marina Silva, do Meio Ambiente. A batalha entre eles é sobre a exploração de petróleo na Amazônia Equatorial. Marina não quer liberar as licenças para as petroleiras. Silveira, ao lado dos governadores – em especial do Amapá e Pará – cita práticas mais eficientes e sustentáveis na exploração e o bilionário retorno sócio-econômico que os Estados poderão obter.

Pontos com Palácio

Neri Geller, secretário nacional de Política Agrícola do MAPA, levou ao Palácio a estratégia de chamar o MST a participar do Plano Safra. Nos anos 80, Geller foi um dos líderes do MST em Mato Grosso. O ministro Carlos Fávaro não gostou. Aliás, Odair e Milton Geller, irmãos de Neri, já foram presos pela PF em Operação sobre grilagem de terras.

A turma do Mercosul vai fazer o quê?

O Governo esnobou a estrutura do Mercosul para criar a “Comissão Interministerial para a Infraestrutura e o Planejamento da Integração da América do Sul”, com a participação de 12 ministérios – algo que os bem pagos representantes do Brasil no Mercosul fazem. Para driblar o óbvio, lançou mão do termo inovação digital. No Decreto 12.034, elaborado pelo jurídico da Casa Civil, a Comissão visa a integração física e digital dos países latinos com o Brasil – sem detalhar como será. O IPEA e o IBGE serão órgãos consultivos, com seus preciosos dados – também já utilizados no âmbito das tratativas do Mercosul.

Fim de laudêmio é praia cercada

Qualquer defesa da PEC 3/2022, sobre isenção de taxas para a população, é puro eufemismo mercadológico, para não dizer história de pescador mal contada. A proposta enrola na ementa para esconder o óbvio: a PEC privatiza, sim, a faixa de areia no litoral brasileiro, levando-se em conta os parágrafos II e III. A competência de tutela sai da União para Municípios e Estados. Mas, se o cidadão tiver posse ou escritura do seu terreno à beira-mar, pode requerer a titularidade da faixa de praia confrontante frontal ao quebra-mar junto à prefeitura. Essa é uma das interpretações jurídicas.

Um lobby da liberdade tarifária

O embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, enviou carta para o presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo atenção na análise de um veto presidencial na lei 14.368/22, que trata de franquia mínima de bagagem de 23kg e 30kg para voos nacionais e internacionais, respectivamente.

No nosso quintal, não

A classe diplomática – do Brasil e os estrangeiros que aqui atuam – está intrigada e se prepara para rechaçar movimento de deputados federais. O grupo suprapartidário esboça projeto de lei que permite a ex-parlamentares exercerem cargos de embaixadores. Isso já criou uma tensão discreta entre o Itamaraty e a Mesa Diretora da Câmara.

Doce nessa hora…

Um afago ao povo do Sul é sempre bem-vindo, em gestos, doações, mãos à obra etc. Mas isso poderia esperar um momento mais oportuno: o presidente Lula da Silva sancionou a Lei 14.867, que confere o título de “Capital Nacional do Doce” à cidade de Pelotas (RS), que ainda sofre muito com os resultados das intempéries sulistas.

NOS BASTIDORES

Nas redes americanas

O que se repete nas rodas de brasileiros que moram nos Estados Unidos, seguidores de Donald Trump, é que Carlos Bolsonaro pode ser um nome forte no staff da campanha.

Ah, Excelência…

Gente grã-fina convidada saiu constrangida da festa de aniversário de jovem deputado federal do Rio de Janeiro, em Brasília. Havia 25 garotas de programa contratadas para acompanhar os solitários.

Serra da boa cerveja

Ainda em reconstrução lenta após deslizamentos, a bela Petrópolis, na serra do Rio, ganhou um alento do presidente Lula da Silva, chamativo para o turismo: A sancionada Lei 14.868 concede à cidade o título de “Berço Imperial da Cerveja”.

Assalto ou gorjeta

Um movimento só sentido na hora de pagar a conta, nos melhores restaurantes das capitais: as gorjetas dos garçons, opcionais e que não passavam de 10%, estão em 13%, agora obrigatórios e inegociáveis.