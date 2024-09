‘O performer que sou hoje nasceu em 1985’, diz Lulu Santos após show no Rock In Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/09/2024 - 19:47 Para compartilhar:

Primeiro artista que se apresentou na edição inaugural do Rock in Rio a fazer show nesta edição comemorativa dos 40 anos de festival, o cantor e compositor Lulu Santos, aos 71 anos, animou o público na Cidade do Rock na “matinê” (como ele chamou) deste sábado, 14. Lulu abriu sua exibição pontualmente às 16h40, cantando Toda Forma de Amor. Depois emendou outros sucessos e, antes de cantar Como uma Onda, fez menção ao seu show de 13 de janeiro de 1985.

Após a apresentação, Lulu contou ao Estadão que, naquela primeira vez no Rock in Rio, saiu insatisfeito com a própria performance. “Saí com uma sensação ruim, porque achei que não tinha ido bem”, disse.

Ele tinha então apenas três anos de carreira profissional, e naquele Rock in Rio teve a oportunidade de ver as apresentações e o profissionalismo dos artistas estrangeiros. “O performer que sou hoje nasceu em 1985”, contou.

Passados 40 anos, a sensação após o show deste sábado foi de “felicidade e dever cumprido”, afirmou, sorridente. O artista volta ao evento em 21 de setembro para cantar no “Dia Brasil”, dedicado apenas a atrações nacionais, no show Pra Sempre Pop ao lado de nomes como Jão, Luísa Sonza e Ivete Sangalo.