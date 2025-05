O pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro a rival que o processou

Flávio Bolsonaro respondeu no STF à queixa-crime movida contra ele pelo ex-prefeito de Angra dos Reis (RJ) Fernando Jordão, do MDB. O emedebista processou o senador por injúria, após Flávio dizer no Instagram que a prefeitura de Angra tinha acordos com traficantes durante a campanha de 2024. O candidato de Flávio e do clã Bolsonaro, Renato Araújo (PL), foi derrotado na cidade por um aliado de Jordão, Ferreti, também do MDB.

No documento de defesa de Flávio, apresentado no fim de março, seus advogados defenderam que o caso seja rejeitado pelo STF, argumentando que não falou especificamente de Jordão, mas da “máquina pública” da prefeitura, e que suas declarações estariam sob imunidade parlamentar.

No entanto, o senador também incluiu na documentação um pedido formal de desculpas a Fernando Jordão. A retratação de Flávio, “cabal, plena e irrestrita”, reconheceu que ele afirmou “equivocadamente, que ‘a máquina da Prefeitura de Angra dos Reis fechou com o tráfico’, fazendo alusão que o querelante teria se associado ao tráfico de drogas da Região de Angra dos Reis”.

Nessa sexta-feira, 9, o PGR Paulo Gonet se manifestou para que Fernando Jordão seja intimado a responder sobre a retratação de Flávio Bolsonaro. Gonet pontuou que, como as declarações do senador foram feitas por meio das redes sociais, o prefeito poderá, caso queira, solicitar que as desculpas sejam veiculadas da mesma forma.

Leia mais em PlatôBR.