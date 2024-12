O pedido da esquerda ignorado momentaneamente por Haddad

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho - https://istoe.com.br/author/joao/ 12/12/2024 - 13:52 Para compartilhar:

A bancada governista na Câmara dos Deputados continua extremamente insatisfeita com o pacote de corte de gastos enviado pelo governo federal. O impasse em torno do salário mínimo e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) tem gerado burburinhos há dias nos corredores do Salão Verde.

Na tentativa de apaziguar a situação, parte da bancada de esquerda enviou um recado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, solicitando alterações no texto. Segundo eles, a mensagem enviada na segunda-feira, 9, ainda não foi respondida.

O desejo da bancada é realizar mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado às pessoas com deficiência. A principal insatisfação está na retirada do direito a um dos benefícios para famílias com dois beneficiários que residem na mesma casa. Outro ponto de descontentamento é a definição do conceito de deficiência.

O governo já sinalizou a possibilidade de mudanças no texto e chegou a enviar o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, para tentar acalmar os ânimos da base. No entanto, as alterações na proposta permanecem indefinidas.

Alguns aliados relataram ao site IstoÉ que veem a questão do BPC como um “bode expiatório”. Na avaliação deles, o benefício foi incluído no pacote apenas para que os deputados tivessem espaço para realizar alterações, evitando interferências mais profundas nas mudanças previstas para o salário mínimo.