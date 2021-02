‘O pau que roda’, diz Pabllo Vittar ao confessar que já ficou com famosos

Durante uma entrevista com Giovanna Ewbank, Pabllo Vittar fez diversas revelações. A mais chocante foi que já ficou com vários famosos em bastidores de premiações. “Já, vários. Vários. vim aqui barbarizar. Ih, amor, nessas premiações, é o pau que roda”, disse quando perguntada se já ficou com algum famoso que ninguém sabia.

Pabllo confessou que não é adepta de aplicativos de namoro, e que prefere utilizar o Instagram para flertar com seus pretendentes. A drag queen também falou um pouco sobre Pocah, com quem fez um feat na música “Bandida”. “Eu sou fã dela desde os primeiros hits que ela lançou, ‘Mulher do Poder’. O clipe foi dirigido por mim e Flávio Verne, que é o meu coreógrafo. E aí a gente quis trazer uma música pra cima, tem o sample do eletrofunk da MC Mayara, ‘Ai, como eu sou bandida'”, completou.

Confira a entrevista completa:

