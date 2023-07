O passaporte de Singapura é agora o mais poderoso do mundo. Confira o o ranking

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/07/2023 - 2:24 Compartilhe

Singapura ultrapassou o Japão para se gabar de ter o passaporte mais poderoso do mundo, mostrou o Henley Passport Index. O que isso significa é que o passaporte de Singapura permite que os titulares entrem sem visto em 192 destinos de um total de 227 no mundo.

O ranking global de passaportes para 2023 foi realizado com base em dados fornecidos pela Autoridade Internacional de Transporte Aéreo, ou IATA, que classifica os passaportes do mundo com base no número de destinos que seus portadores podem acessar sem visto prévio.

Alemanha, Itália e Espanha empataram em segundo lugar, com seus cidadãos podendo visitar 190 destinos globais.

O Japão, que liderou a lista no ano passado, caiu para o terceiro lugar – seu passaporte permite acesso sem visto a 189 destinos, abaixo dos 193 em 2022. Outros passaportes que empataram com o Japão no terceiro lugar são Áustria, Finlândia, França, Luxemburgo, Coreia do Sul e Suécia. O Reino Unido saltou duas posições para ficar em quarto lugar, tendo virado a esquina após um declínio de seis anos.

“A tendência geral ao longo da história do ranking de 18 anos tem sido em direção a uma maior liberdade de viagem”, disse a Henley and Partners.

O passaporte brasileiro ganhou uma posição em relação ao último ranking, ficando em 19º lugar, mas perdeu influência, sendo em 168 lugares, ante 170 em janeiro.

O Afeganistão continua entrincheirado na parte inferior do Henley Passport Index, com uma pontuação de acesso sem visto de apenas 27, seguido pelo Iraque (29) e Síria (30) — os três passaportes mais fracos do mundo.

