O paredão, os artilheiros, o garçom… Veja os destaques individuais da 1ª rodada do Brasileirão Campeonato Brasileiro começou bastante equilibrado

O Campeonato Brasileiro 2021 começou da mesma forma com que a edição passada terminou: equilibrado e emocionante. Apenas o duelo entre São Paulo e Fluminense não saiu do zero, com a rodada terminando com um média de 2,5 bolas na rede por partida – em 2020, a competição teve 2,48 de média.

De cara, um confronto entre Flamengo e Palmeiras. E apesar da vitória magra dos cariocas – 1 a 0, gol de Pedro -, o jogo foi o que registrou o maior volume de finalizações certas: 14, segundo dados do site Footstats. Destaque para o Rubro-Negro, com nove, e também para Weverton, que, apesar de não ter conseguido impedir a derrota, foi o goleiro que mais realizou defesas no fim de semana na Série A: sete.

Outro arqueiro que brilhou na rodada foi Fernando Miguel, do Atlético Goianiense, contra o Corinthians. O ex-vascaíno foi quem mais realizou defesas difíceis (3), incluindo uma cobrança de pênalti de Mateus Vital, sendo fundamental na vitória do Dragão por 1 a 0.

Quem também foi decisivo para seu time na rodada foi Yago Pikachu. O jogador entrou no intervalo e marcou os dois gols da virada do Fortaleza sobre o Atlético Mineiro em pleno Mineirão – Hulk havia aberto o placar.

O lateral/atacante divide a artilharia com Thaciano, que anotou dois tentos no triunfo do Bahia sobre o Santos por 3 a 0. Desta partida saiu o garçom da rodada: Rossi – outro atleta com passagem pelo Vasco -, com duas assistências.

Confira quem são os líderes das principais estatísticas do Campeonato Brasileiro após a 1ª rodada:

– Dados do Footstats

Artilheiros: Thaciano (Bahia) e Yago Pikachu (Fortaleza) – 2 gols

Garçom: Rossi (Bahia) – 2 assistências

​Maior passador: Miranda (São Paulo) – 100 passes certos

​Maior finalizador: Marinho (Santos) – 6 finalizações (2 certas)

Maior ladrão de bolas: Caio Paulista (Fluminense) – 8 desarmes

Maior interceptador: Gabriel Menino (Palmeiras) – 4 interceptações

​Maior cruzador: Uendel (Cuiabá) – 5 cruzamentos certos

​Maior driblador: Rick (Ceará) – 5 dribles certos

Mais defesas: Weverton (Palmeiras) – 7 (6 simples)

Mais defesas difíceis: Fernando Miguel (Atlético-GO) – 3 (5 no total)

