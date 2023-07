‘O Pacto’ mistura ação com uma história envolvente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 8:58 Compartilhe

O Pacto, um dos filmes mais vistos do Amazon Prime Vídeo nas últimas semanas, retrata uma história de lealdade entre um militar estadunidense (Jake Gyllenhaal) e seu intérprete no Afeganistão (Dar Salim) em meio à guerra.

Bem produzido, o filme acerta ao fazer o espectador compreender perfeitamente os motivos de o protagonista fazer uma escolha que, a princípio, parece absurda: deixar sua família e o conforto do lar para retornar para uma guerra da qual você acaba de sair, e não tem nenhuma obrigação de voltar.

Gyllenhaal e Salim constroem personagens que não dão a impressão de “amigões’, e até se estranham nos primeiros momentos de convivência, mas criam um laço de cumplicidade perceptível no decorrer da trama.

Talvez o final, muito súbito e ao estilo de uma “solução irreal” aos 45 do segundo tempo, pudesse ter sido mais bem trabalhado, mas não atrapalha a qualidade de O Pacto, que vai além de um filme de guerra com boas cenas de ação e também traz uma história envolvente.

Falhas

O início dos créditos também pode soar um pouco confuso, mostrando imagens reais de soldados norte-americanos ao lado de seus intérpretes em outros países. Não fica tão claro ao público se o filme é baseado em histórias reais, levemente inspirado nelas ou se trata apenas de uma homenagem.

Deixa a desejar o trailer oficial da produção, que tira o ineditismo de quase uma hora de cenas em poucos segundos. Talvez fosse possível despertar o interesse dos espectadores de forma mais sutil, sem um aspecto de resumo tão grande.

Trama

O Pacto tem início quando uma emboscada do Taleban mata quase todo o pelotão do sargento John Kinley – restam apenas ele e Ahmed, o intérprete. Muito machucado, o americano mal consegue ter consciência do que está acontecendo. Mesmo assim, Ahmed arrasta o colega por quilômetros e mais quilômetros, se colocando em risco, até levá-lo de volta ao exército dos EUA.

De volta para casa, recuperado e ao lado de sua família, John tem uma chance que muitos de seus amigos de Exército não tiveram, de receber uma homenagem e poder voltar à sua vida comum nos Estados Unidos. Porém, ao descobrir que Ahmed não conseguiu um visto para sair do Afeganistão e vive por lá foragido com a família, com um preço alto pela sua cabeça por traição ao Taleban, o personagem de Gyllenhaal perde o sono. A única maneira que encontra de voltar a ter paz é regressar ao Afeganistão para salvar Ahmed.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

