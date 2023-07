O pacote de Lira para Lula

Um ex-bolsonarista garantista no plenário, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), articula intensamente com sua base (inclui alguns senadores) para oficializar seu apoio ao Governo do presidente Lula da Silva III. Lira quer substituir o encarregado das Relações Institucionais do Planalto, deputado Alexandre Padilha (PT-SP), pelo líder do Governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), seu amigo pessoal há muitos anos. Lira tem na mão uma bancada de quase 200 deputados que avaliza esse projeto. O plano do conglomerado ainda prevê a troca do chefe da Casa Civil, Rui Costa – com quem Lira não se dá bem – pelo, acreditem, atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se deslocaria para o Palácio. Nesse cenário esboçado, a economia seria entregue a um não-petista. Até a volta do senador Ciro Nogueira (PP-PI) ao colo do Governo está no escopo. Ex-ministro do ex-presidente inelegível, Ciro também já apoiou Lula e Dilma. Até o fechamento da Coluna, era bolsonarista.

Com 200 deputados na conta, Lira quer propor minirreforma ministerial que pode mudar núcleo do Governo Lula – mas garantiria a governabilidade.

O que o Brasil compra de vizinhos

Mais sobre a balança comercial do Brasil com Argentina e Venezuela, com dados recentes levantados pela Coluna: Os produtos mais importados dos portenhos são veículos para transporte de mercadorias e uso especial (18%), seguidos de automóveis (17%). Já os mais exportados são soja (13%), peças de automóveis (10%) e veículos (9,8%). Os fertilizantes químicos são os produtos mais comprados da Venezuela: somam 49% das importações. O alumínio aparece em 2º lugar, com 22%. Em contrapartida, as gorduras e óleos vegetais “soft” e brutos representam 16% das exportações brasileiras para a terra de Maduro, além de produtos alimentícios (15%).

Doria volta ao jogo

Ex-governador de São Paulo e ex-prefeito da capital, o empresário ainda tem uma base forte de apoiadores em diferentes setores e políticos suprapartidários. Foi instado a pensar na volta à política. Consulta amigos e tenta apoio para se lançar candidato à prefeitura paulistana. Ainda é filiado ao PSDB, mas o Podemos é uma opção.

O drama da suboficial trans nas telas

Após trabalhar por mais de 22 anos na manutenção de aviões da Força Aérea Brasileira no gênero masculino, em 1998 a Suboficial Maria Luiza da Silva se assumiu ser uma mulher transgenero. Desejava fazer a cirurgia de mudança sexo e continuar na carreira. Ela é a primeira militar trans das Forças Armadas. Uma Junta Médica a reformou compulsoriamente. Na reserva, em 2002 a militar entrou na Justiça para voltar à ativa. O judiciário reconheceu que ela foi aposentada por discriminação e que o ato da reforma foi ilegal. Sem mais idade pata voltar aos quartéis, ela ganhou o direito à progressão na carreira até a patente de Suboficial, posto que atingiria se não fosse afastada, e de permanecer no imóvel funcional até o julgamento final do caso pelo STJ. Em 20 de julho, dia que o Patrono da Aeronáutica Santos Dumont, Maria Luiza fará 63 anos. Seu drama é tema de documentário de mesmo nome premiado em festivais internacionais de cinema.

Maia vira o coringa do Congresso

O presidente da CPMI dos Atos Golpistas, deputado Arthur Maia (União-BA), está se especializando em liderar trabalhos polêmicos. Foi relator da Lei Anti-terror (2017), das Reformas da Previdência (2019) e Administrativa (2021), do Marco Temporal das terras indígenas (2021) e da Lei que define quarentena de 36 meses para nomeação para cargos públicos de quem participou de campanhas eleitorais. Na Reforma Administrativa proposta pelo Governo Lula da Silva, o Congresso reduziu o prazo para 30 dias. Entre gabinetes da Câmara, seu nome virou consenso para resolver pautas impopulares.

AMB: prova e licença para médico

A Associação Médica Brasileira quer instituir prova para autorizar o exercício da profissão, como acontece com os advogados que precisam do exame da OAB. O presidente da AMB, Cesar Fernandes, propõe o “teste do progresso”, exame que avalia a capacidade de medicar dos recém-formados.

Unicidade sindical

Cláusula sagrada do movimento operário, a Unicidade Sindical – regra trabalhista que permite funcionamento de só um sindicato por categoria na mesma base eleitoral – é discutida no Ministério do Trabalho e deve ser flexibilizada na proposta de minirreformas no segmento que o Governo vai enviar ao Congresso. A chiadeira será grande.

Consefaz pede o céu

O Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda quer convencer o Governo a abrir mão de R$ 60 bilhões previstos pelo Imposto Seletivo, a ser criado na Reforma, que incidirá sobre venda de bebidas, cigarros, combustíveis, energia e comunicações. Pede a arrecadação para Estados e municípios. Ideia do relator, Aguinaldo Ribeiro.

NOS BASTIDORES

Quem vai controlar?





Não se fala em outro assunto nos gabinetes quando a pauta é além-aprovação dos jogos de azar: a obrigação de agência reguladora. E, claro, o fatiamento para o controle.

Ele$ estão chegando

A certeza da volta da atividade dos cassinos no Brasil é tamanha que grandes investidores estrangeiros estão aterrissando de jatinho em capitais do Nordeste para comprar terrenos e lançar resorts.

Apps & motoboys

O Governo estima entre 400 mil e 1 milhão o número de pessoas que trabalham em aplicativos de transporte e de entrega de mercadorias e alimentos. E prepara legislação para proteger estes microempreendedores. O lobby dos apps está forte.

E o BB desafinou

O TJ-RJ mandou o BB indenizar em R$ 15 mil o cantor Lulu Santos por débito de R$ 4,9 mil ao ter o cartão de crédito clonado. Ele só soube quando pediu cartão a outro banco e descobriu o nome no SPC.

