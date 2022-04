O outro lado: pouco utilizada no ano, base do Vasco deve ter menos espaço ainda na Série B do Brasileiro Juninho e Gabriel Pec foram as revelações de São Januário que tiveram mais oportunidades nesta temporada até aqui. E até eles podem ter a vida dificultada

Há quem diga que tudo na vida tem dois lados. No caso de um time em construção, a contratação de jogadores indica perda de espaço para quem já está no elenco. No caso do Vasco atual, a recente movimentação provavelmente resultará em redução de minutos dos jogadores revelados nas categorias de base.

O time-base do Cruz-Maltino no primeiro trimestre já teve poucas crias de São Januário: Juninho e Gabriel Pec foram os que mais apareceram. E é possível que até eles percam espaço no atual contexto: Yuri Lara voltou de lesão, e Zé Gabriel pode formar a dupla de volantes titular. Com Vitinho também recuperado, o meio-campo de Zé Ricardo tem mais opções.

Nas pontas, Gabriel Pec foi um destaque até do Campeonato Carioca, mas deverá ter mais concorrentes no setor criativo. Neste caso, pelos reforços que estão chegando a São Januário. No total, são 14 as revelações da base vascaína que atuaram nesta temporada. Quem é versátil, tem mais chance de seguir jogando. Caso de Figueiredo: centroavante e ponta-esquerda.

– Eu me sinto bem nas duas posições, acho que consigo exercer as duas funções e onde o professor achar que for melhor para mim eu vou dar o meu melhor para ajudar o Vasco. E é isso, eu consigo voltar pelas pontas para ajudar e, como centroavante, eu acho que tenho um desempenho bom. Isso aí o professor é quem sabe melhor para a gente em campo – analisa.

Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

JOGOS NA TEMPORADA:

Halls, um jogo

JP Galvão, nenhum jogo

Pimentel, nenhum jogo

Zé Vitor, um jogo

Ulisses, dez jogos

Riquelme, cinco jogos

Andrey, três jogos

Galarza, cinco jogos

MT, dois jogos

Laranjeira, cinco jogos

Juninho, 14 jogos

Gabriel Pec, 14 jogos

Vinícius, um jogo

Figueiredo, dez jogos

