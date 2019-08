‘O ônibus que eu estou foi sequestrado’, disse vítima de sequestro em mensagem de celular

Rio – Os passageiros que foram vítimas de um sequestro em um ônibus da viação Galo Branco na manhã desta terça-feira conseguiram trocar algumas mensagens com amigos e familiares. Em uma das mensagens, uma delas avisou do crime.

“O ônibus que eu estou foi sequestrado. Estamos na Ponte”, a vítima avisou. “Estamos de reféns, esperando a polícia”, continuou. Vítima mandou mensagem para um familiar – WhatsApp O DIA (21) 98762-8248

Durante outra conversa, a vítima foi alertada de que o sequestrador estava com gasolina e faca.

“Cuidado, meu amigo. Evite digitar”, o amigo pediu. “Deus está contigo”.

Vítima mandou mensagem para um amigo – WhatsApp O DIA (21) 98762-8248

O sequestro desta terça-feira começou por volta das 5h30, no Vão Central da Ponte Rio-Niterói no sentido Rio. Durante cerca de três horas e meia, o sequestrador manteve mais de 30 pessoas reféns com uma arma de brinquedo, uma arma de choque, uma faca e gasolina.