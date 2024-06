O núcleo da Terra está ‘retrocedendo’, veja como isso pode impactar a vida diária

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2024 - 0:22 Para compartilhar:

Os cientistas descobriram que o núcleo do nosso planeta tem girado a um ritmo mais lento há quase 15 anos – e isso pode significar dias mais longos para alguns.

Uma nova pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia, agora publicada na Nature , observou que o núcleo interno da Terra estava se movendo mais lentamente que a superfície, o que é chamado de “retrocesso”, e vem fazendo isso desde 2010.

“Quando vi pela primeira vez os sismogramas que sugeriam esta mudança, fiquei perplexo”, disse o investigador John Vidale.

“Mas quando encontramos mais duas dúzias de observações sinalizando o mesmo padrão, o resultado foi inevitável. O núcleo interno desacelerou pela primeira vez em muitas décadas.”

Especificamente, é a primeira vez em quase 40 anos que o núcleo se move mais lentamente do que o manto da Terra – uma camada planetária imprensada entre a crosta superior e o núcleo.

Os pesquisadores mediram leituras sísmicas da atividade sísmica de 1991 a 2023, juntamente com testes nucleares feitos pelos EUA, França e União Soviética de 1971 a 1974. A partir desses dados, Vidale avaliou que a velocidade mais lenta do núcleo interno era o resultado da agitação do ferro líquido dentro dele. núcleo externo da Terra.

Esse metal líquido é responsável por gerar o campo magnético da Terra, além dos aspectos da gravidade relacionados ao manto.

Neste ponto, porém, o que será para o planeta como resultado é apenas especulação, de acordo com a USC.

No entanto, Vidale diz que a duração dos nossos dias pode ser prolongada – a uma velocidade incrivelmente realista de uma fração de segundo.

“É muito difícil perceber, na ordem de um milésimo de segundo, quase perdido no barulho da agitação dos oceanos e da atmosfera.”

Ainda assim, ele está animado com o que as pesquisas futuras reservam.

“A dança do núcleo interno pode ser ainda mais animada do que imaginamos até agora.”