O mundo se afasta do Brasil

Em Nova York, as delegações de Brasil e China lideraram a criação do “Grupo de Amigos da Paz”, que pretende reunir o Sul Global em torno de uma proposta de paz para a guerra no Leste Europeu. A ideia partiu do ex-chanceler Celso Amorim, e contou com a adesão de apenas 11 países. Como o “Sul Global” pretende ser um contraponto à “comunidade internacional”, o evento de inauguração foi fiasco. As delegações de Rússia e Ucrânia afirmaram que a proposta sino-brasileira não tem seus apoios. Amorim, na visão de colegas de Itamaraty, delira no afã de fazer de Lula da Silva um líder global. O discurso figadal contra a própria ONU, dentro do plenário; as mostras de amizade do Barba com o Governo palestino, que protege os terroristas do Hamas; as críticas ao direito de defesa de Israel no contra-ataque e o afago ao amigo ditador da Venezuela, Nicolás Maduro – sequer citado na fala – afastaram os grandes líderes do Governo do Brasil. Além de Joe Biden, até o presidente da Colômbia fugiu de Lula.

Lula sonha em ser respeitado como líder global, mas longe da melhor fase, o presidente alopra no discurso e afasta presidentes das propostas

Nem elogio garante adesão ao P20

Em parceria com o Senado, a Câmara sediará, de 6 a 8 de novembro, a 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, a Cúpula P20. Por conta disso, servidores veteranos estão sendo recrutados para dar apoio às delegações. No entanto, como a Câmara propõe apenas registrar elogios àqueles que se saírem bem, pouquíssimos se apresentaram à missão. Inicialmente, as 62 vagas eram destinadas aos servidores concursados, mas sem adesão abriram para comissionados. Cita o edital: “os servidores selecionados terão acesso a sessões exclusivas”, “farão jus a certificado de participação” e “a registro de elogio nos assentamentos funcionais”.

A boiada da Caixa

A Caixa decidiu entrar forte no financiamento do agronegócio há anos, um “pasto” dominado pelo Banco do Brasil, mas não está controlando sua boiada cadastrada. Os grandes clientes do agro – e bota bilhão de reais nisso – estão descontentes com o presidente do banco, Carlos Vieira, por demandas não atendidas. A bancada na Câmara cobra a conta.

Palácio queimado com Brasil do fogaréu

A ausência do presidente Lula da Silva na reunião técnica com os Governos estaduais sobre o fogaréu Brasil caiu na conta do chefe da Casa Civil, Rui Costa, cobrado pelos governadores – até os que não compareceram e mandaram secretários. Costa alegou compromissos anteriormente já assumidos pelo chefe, mas não colou. Fato é que Lula queria todos os governadores para uma foto, a fim de mostrar união, o que foi entendido como tentativa de “palanquismo” pelos gestores. Outra criticada foi a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, pelo chavão “É proibido desmatar”, como se a culpa fosse dos governadores.

Amorim derrete na Era Lula III

Derreteu junto a Lula da Silva o prestígio do Assessor Especial da Presidência e ex-chanceler Celso Amorim. Sem vaga no Itamaraty, ele tinha uma única missão: aconselhar o chefe em assuntos internacionais, sem trombar com o chanceler Mauro Vieira. Mas os diplomatas têm tido visões diferentes, sopram os corredores do Ministério das Relações Exteriores. Amorim afagou demais Nicolás Maduro enquanto todo o planeta cobra respostas que o confirmem no cargo na Venezuela. O Barba passou a ouvir mais Ventura, o ministro da Defesa, José Múcio, e o senador Jaques Wagner, o Conselheiro-maior.

Mosca azul voa no Centro-Oeste

A mosca azul picou o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), que se declarou pré-candidato à Presidência. O Estado tem 2,5 milhões de eleitores, pouco peso na balança nacional. O colega de partido, Ronaldo Caiado, num Goiás com 6 milhões de eleitores, já se lançou antes dele.

Um acordo teatral

Os presidentes da Comissão Reguladora Nuclear dos EUA, Christopher Hanson, e da Comissão Nacional de Energia Nuclear do Brasil, Francisco Rondinelli, renovaram por cinco anos o acordo de cooperação entre as agências. Os americanos são os que mais sabotam o Programa Brasileiro, negando há 30 anos diferentes insumos para a Marinha.

Fratura premiada

A Brasilseg mira a 3ª idade: lançou o seguro de vida “Sênior” para prêmios sobre acidentes com fraturas. O número de idosos no Brasil em 2022 cresceu 57,4% comparado ao de 2010, segundo o IBGE. São mais de 22 milhões com 65 anos ou mais. O Ministério da Saúde cita que 70% das quedas envolvendo idosos acontecem dentro de casa.

NOS BASTIDORES

Nas asas do Poder

Arthur Lira usou um jatinho da FAB com autonomia internacional para levar oito convidados a Lisboa em Julho, para o XII Fórum Jurídico. Foi dia 23 e voltou dia 28.

Herdeiros de Dirceu

Ex-esposa de José Dirceu, Evanise Maria da Costa Santos tem circulado muito nos Palácios e Ministérios. Desde a volta de Lula da Silva III, ela é a chefe do Cerimonial da Advocacia Geral da União.

Apostas à Mesa

O deputado Hélio Lopes (PL-RJ) pede colegas a aderirem à Frente Parlamentar de Combate à Ludopatia e de Proteção de Crianças contra jogos. Ao se antecipar ao debate, soa blindagem para a volta dos cassinos, apoiados pelo Clã Bolsonaro.

Celso & Silvio

Congressistas retomam atividades na segunda (7) após recesso espontâneo para ajudar candidaturas municipais. Voltam com dois na mira: O ex-ministro Silvio Almeida e o assessor do Palácio Celso Amorim.