O moedor de ética

Claudio e Leonor se conheceram quase sem querer. Durante as manifestações de 2013 ele a ajudou a subir no teto do Congresso Nacional e se juntar à multidão que lá estava, na cena que resultou em uma icônica foto: o povo tomando para si a sede do Legislativo. Desde os caras-pintadas não víamos um movimento […]

08/10/21