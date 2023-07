O mês de junho mais quente do planeta já registrado por uma margem enorme

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 07/07/2023 - 4:56 Compartilhe

A temperatura da Terra estava fora das tabelas no mês passado, quando uma onda de calor extremo queimou o sul dos EUA e o México e o calor do oceano subiu para níveis alarmantes, mostra um novo relatório.

A análise do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia constatou que o mês passado foi o mês de junho mais quente do planeta por uma “margem substancial” acima do recorde anterior, estabelecido em 2019.

+ Vale da Morte: Homem encontrado morto em carro em meio a um calor de 126 graus

Os nove meses de junho mais quentes ocorreram nos últimos nove anos, de acordo com a agência – evidências de que a crise climática causada pelo homem está levando as temperaturas a níveis sem precedentes .

A Copernicus também descobriu que as temperaturas da superfície do oceano foram as mais quentes já registradas em junho, impulsionadas principalmente pelo calor excepcional no Atlântico Norte e pelo fortalecimento do El Niño no Pacífico.

A análise veio quando dados de agências climáticas globais sugeriram que o planeta viu seu dia mais quente já registrado no início desta semana – primeiro na segunda-feira e depois novamente na terça-feira.

Os cientistas alertaram que essas temperaturas recordes carregam as impressões digitais da crise climática. E para piorar as coisas, as estrelas estão se alinhando este ano para que muitos mais recordes sejam quebrados, já que o El Niño , que também tem um impacto de aquecimento, eleva as temperaturas a níveis sem precedentes.

O noroeste da Europa experimentou temperaturas recordes na última vez, incluindo o Reino Unido, que registrou seu junho mais quente já registrado, de acordo com o UK Met Office. As temperaturas em partes do Canadá, Estados Unidos, México, Ásia e leste da Austrália foram “significativamente” mais quentes que o normal em junho, segundo o relatório.

Nos EUA, o Texas e partes do sul experimentaram uma onda de calor brutal no final de junho, com temperaturas de três dígitos Fahrenheit e umidade extrema. O calor, que se estendeu para o sul até a América Central, matou pelo menos 112 pessoas no México desde março.

Dias extremamente quentes – que podem ser considerados os dias mais quentes do verão – são mais frequentes agora do que em 1970 em 195 locais nos EUA, de acordo com o grupo de pesquisa Climate Central. Desses locais, cerca de 71% agora enfrentam pelo menos sete dias adicionais extremamente quentes a cada ano.

Os oceanos continuaram com uma notável tendência de aquecimento desde o início de 2023, de acordo com o relatório de quinta-feira.

O Atlântico Norte registrou temperaturas oceânicas excepcionalmente quentes em junho, com uma onda de calor marinha de categoria 4 – definida como “extrema” – observada na Irlanda, no Reino Unido e no Mar Báltico.

Embora o aumento da poluição que aquece o planeta seja um dos principais impulsionadores desse calor extremo, os cientistas dizem que o El Niño deve aumentar ainda mais as temperaturas dos oceanos este ano.

“O aquecimento dos oceanos é ainda mais preocupante porque, à medida que os oceanos aquecem, eles se expandem, o que significa níveis mais altos do mar, tempestades maiores e mais inundações das comunidades costeiras”, disse Marlon.

O mês passado também foi mais úmido do que a média na maior parte do sul da Europa e em partes da Islândia e da Rússia, com fortes chuvas causando inundações na Turquia, Kosovo e Romênia. Enquanto isso, várias partes do mundo, desde a Europa Oriental e Escandinávia até grande parte da América do Norte, tiveram condições mais secas do que a média em junho, com incêndios florestais no Chifre da África, Canadá e partes da América do Sul e Austrália.

O gelo do mar antártico também atingiu sua menor extensão no mês de junho – 17% abaixo da média – desde o início das observações de satélite, quebrando o recorde anterior de junho estabelecido no ano passado.

De acordo com o Copernicus, a extensão diária do gelo marinho ao redor da Antártida permaneceu em níveis “baixos sem precedentes” para esta época do ano.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias