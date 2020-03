“O melhor da minha quarentena”, diz Simaria em foto com o marido

Simaria, que faz dupla sertaneja com Simone, está aproveitando a quarentena, por conta do surto do novo coronavírus, para aproveitar o maridão em casa. Eles estão passando um tempinho maior juntos em casa.

A sertanejo compartilhou uma foto com o amado, em que aparece usando um top branco. Na legenda do post, ela afirmou: “O melhor da minha quarentena! #família”. Nos comentários, ela e Vicente receberam uma série de elogios, como “Que lindos”, “Belo casal”, “Torço muito por vocês”, entre outros.

Confira o post de Simaria abaixo: