O magnésio cura a ansiedade? Aqui está toda a verdade sobre o suplemento da moda

O magnésio está tendo um momento. Encontrado em alimentos diários como espinafre, amêndoas e leite de soja, o mineral necessário – nosso corpo precisa dele para a produção de energia, bem como por todos os tipos de outras razões complicadas – ganhou recentemente grande popularidade como um tratamento holístico para a ansiedade.

A mania começou a ganhar força não muito tempo atrás, com usuários do TikTok como Tyler Wesley (@tylerjohnwesley) encontrando fama viral postando sobre suas experiências com o suplemento. Apenas 500 mg de magnésio por dia acabaram com um problema de pânico que já durava décadas, insistiu Wesley.

Meses depois, os TikTokers ainda estão compartilhando suas histórias de sucesso – #Magnesium agora possui mais de um bilhão de visualizações no aplicativo popular, informou pela primeira vez o Guardian .

E embora a onda de entusiasmo certamente tenha feito muitos usuários em potencial aderirem ao hype, o que a ciência diz?

Duas coisas, em resumo. Primeiro, o magnésio parece ter um efeito calmante geral. E dois, a maioria dos americanos não ingere o suficiente em sua dieta diária. O que poderia explicar, de acordo com quem sabe, por que as pessoas que estão ganhando peso se sentem menos nervosas.

Louise Dye, professora da escola de ciência alimentar e nutrição da Universidade de Leeds, no Reino Unido, disse ao Guardian que cerca de 50% dos americanos consomem menos do que a ingestão diária recomendada de 300 a 400 mg. Dye é coautor de um artigo que revisou uma série de estudos sobre magnésio – quatro em cada oito descobriram que o magnésio é benéfico para quem sofre de ansiedade.

Algo que os especialistas sabem a partir de pesquisas realizadas sobre o assunto é que o magnésio tem a capacidade de conter o estresse no corpo, reprimindo os impactos do glutamato, que causa excitação, e muito do qual pode interferir na saúde do cérebro e levar a problemas de saúde mental, de acordo com. Katie Holton, neurocientista nutricional da American University.

“Sabemos muito sobre como o magnésio funciona no corpo”, disse Holton.

O que não sabemos – ainda – são coisas como a quantidade de magnésio que as pessoas realmente precisam, como ele interage com os medicamentos ou se os efeitos calmantes são sentidos principalmente por aqueles que não recebem quantidade suficiente do mineral em suas dietas diárias, versus aqueles que o fazem.

É por isso que Holton recomenda que os curiosos tentem primeiro aumentar os seus níveis de magnésio à mesa de jantar. As sementes de abóbora e chia são ricas em minerais, assim como as amêndoas e as castanhas de caju. Espinafre e salmão, leite de soja e banana – todos vencedores.

Se suplementos são o que você deseja, escolha um – magnésio quelado amplamente disponível é bom – que foi verificado pela Farmacopeia dos EUA, sem fins lucrativos, que realiza os controles de qualidade que a Food and Drug Administration não realiza em suplementos amplamente não regulamentados.

“Dada a sua importância no corpo, pode não ser surpreendente observar benefícios marcantes após a ingestão de magnésio”, disse Dye. “No entanto, o magnésio não deve ser visto como uma molécula ‘milagrosa’, capaz de resolver qualquer problema.”

E não se surpreenda se não notar nenhuma mudança.

“Na nossa investigação, como acontece com qualquer outra intervenção, não funcionou para todos”, disse Emily Tarleton, professora assistente de ciências da saúde na Vermont State University.

E esse, concordam os especialistas, é o único perigo real de confiar no magnésio para curar um problema muito real – o dano que pode ser causado ao prometer grandes mudanças a quem sofre de ansiedade, muitas vezes vulnerável.

As pessoas que estão “epistemicamente à deriva”, ou que lutam para saber qual a cura que finalmente as salvará, diz o filósofo da psiquiatria Jake Jackson, estão particularmente em risco. As promessas feitas diariamente pelos TikTokers podem acabar fazendo com que alguém com um problema de ansiedade incapacitante se sinta ainda pior, sentindo-se “moralmente inadequado e pressionado a fazer a coisa certa sem uma direção clara”, disse Jackson.

