O magnata britânico Hamish Harding, um explorador viciado em aventura

O empresário britânico Hamish Harding, uma das cinco pessoas a bordo de um submarino que desapareceu enquanto explorava os destroços do “Titanic”, não tem medo de aventuras radicais, seja no espaço ou nas profundezas dos oceanos, e possui vários recordes no Guinness.

Além das aventuras que ele compartilha nas redes sociais, poucos detalhes são conhecidos sobre a carreira e a fortuna do presidente da empresa de jatos particulares Action Aviation, fundada em 2004.

O magnata de 58 anos anunciou no Instagram no sábado (17) que fazia parte da tripulação de cinco pessoas do submarino turístico que desapareceu logo após partir para explorar os destroços do famoso transatlântico em uma parte remota do Oceano Atlântico.

“Tenho orgulho de finalmente anunciar que me juntei à Expedição OceanGate para sua Missão RMS TITANIC como especialista de missão no submarino que está mergulhando até o Titanic”, escreveu ele na noite de sábado.

“Acabou de abrir uma janela meteorológica e amanhã vamos tentar mergulhar”, acrescentou.

“O submarino foi lançado com sucesso e Hamish está atualmente mergulhando”, tuitou a Action Aviation no domingo.

Em maio de 2021, ele se descreveu no Instagram como um “marido, pai de dois filhos, explorador apaixonado” residente em Dubai.

“Eu aproveito qualquer oportunidade para viajar, quebrar recordes mundiais e pilotar jatos”, acrescentou.

“Acho que você cria sua própria sorte na vida”, disse ele ao site Arabian Gulf Business Insight.

“Você cria seu ambiente ao seu redor, onde a sorte chega ou não, dependendo das suas decisões, da sua antecipação das coisas que acabam mal e das medidas que você toma antes que elas terminem mal”, disse ele.

– Bezos, seu “mentor” –

Harding foi ao espaço há um ano, a bordo do foguete New Shepard da Blue Origin, para um voo de 10 minutos, a quinta missão tripulada bem-sucedida lançada pela empresa de Jeff Bezos.

Em certa ocasião, ele disse que o fundador da Amazon era como um “mentor” para ele.

O empresário britânico tem vários recordes no Guinness.

Em julho de 2019, fez parte de uma equipe que completou a mais rápida volta ao mundo de avião até então, passando pelos dois polos, em 46 horas, 40 minutos e 22 segundos.

Quase dois anos depois, ele mergulhou, com outro explorador, Victor Vescovo, nas profundezas da Fossa das Marianas, a área mais profunda dos oceanos conhecida até hoje, a bordo de um submersível de dois lugares. Esta missão foi a mais longa a esta profundidade (4 horas e 15 minutos) com a maior distância percorrida (4.600 metros).

Richard Garriott de Cayeux, presidente do “The Explorers Club” de Nova York, do qual Harding foi membro fundador, afirmou tê-lo visto na semana passada: “A empolgação dele era palpável”, disse ele. “Estava impaciente para realizar investigações no local”.

Harding é formado em Ciências Naturais e Engenharia Química pela Universidade de Cambridge.

Ele tem dois filhos com sua esposa Linda. Um deles, Giles, tornou-se a pessoa mais jovem a viajar para o Polo Sul em 2020, aos 12 anos, segundo a revista Times.

