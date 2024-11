O lado B de William Bonner: veja momentos em que o âncora da Globo viralizou nas redes sociais

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 05/11/2024 - 12:07 Para compartilhar:

Mais uma vez, o nome de William Bonner, 60 anos, ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na noite de segunda-feira, 4, após fazer uma reclamação ao vivo durante o ‘Jornal Nacional’, da Globo.

Na ocasião, o âncora do telejornal, que está nos Estados Unidos acompanhando as eleições no país, apareceu em um link ao vivo próximo à Casa Branca, residência oficial do presidente estadunidense, e reclamou de uma “pregação” que estava ocorrendo ao fundo, além de mencionar uma moça que desafinou ao cantar.

“Bom, até agora há pouco, nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e ao mesmo tempo havia uma moça que cantava muito mal, eu tenho que dizer, cantando também, e estava bem ruim a situação”, iniciou Bonner.

“Agora chegou mais uma pessoa cantando, um pouco melhor, mas o barulho aumentou. Então, vou pedir desculpas pelo barulho que está aqui ao fundo”, completou o apresentador, que, em seguida, chamou a repórter Carolina Cimenti, correspondente da Globo nos Estados Unidos.

A reclamação de William Bonner gerou repercussão e foi amplamente comentada pelos internautas nas redes sociais. “Bonner divo tacou o fod*-se mesmo”, escreveu uma seguidora. “O Bonner full putaço no Jornal Nacional kkkkk”, comentou outro.

“Bonner igual eu vendo um povo de hoje em dia que está fazendo sucesso por aí”, alfinetou uma terceira. “Eu vivi para ver o Bonner reclamando da mulher cantando mal ao vivo. KKKKKKKKKKKKKK”, se divertiu outra.

o bonner full putaço no jornal nacionalkkkkk pic.twitter.com/A12cQT4F6X — luscas (@luscas) November 4, 2024

Eu vivi pra ver o Bonner reclamando da mulher cantando mal ao vivo. KKKKKKKKKKKKKK #JN pic.twitter.com/mh97y1XXs8 — Brenno (@brenno__moura) November 4, 2024

o Bonner a um passo de virar gay de fórum hoje pic.twitter.com/HHeHE6V8wu — alexandre (@Iexandre) November 5, 2024

O Bonner de mau humor representando todos na segunda-feira

pic.twitter.com/BGKckGIx3p — Memes Brasil (@memexbrasil) November 4, 2024

O lado B de William Bonner

A reportagem de IstoÉ Gente relembra alguns momentos em que o âncora do Jornal Nacional viralizou nas redes sociais por situações divertidas e descontraídas, afastando-se de sua fama de sério.

A Cervejinha que era água

Durante a apuração das eleições do segundo turno, em 2022, Bonner viralizou ao avisar que iria beber água e o barulho de uma latinha, que parecia de cerveja, escapou ao vivo. Muitos memes surgiram sugerindo que o jornalista teria aberto uma cerveja gelada durante o expediente.

“É água, gente,” brincou ele, exibindo a lata em seguida.

Bonner Balboa?

Com 60 anos, William Bonner provou que está com ótimo condicionamento físico ao recriar a cena de Rocky Balboa, personagem boxeador de Sylvester Stallone no filme de 1976, ao subir correndo a escadaria do Museu de Arte da Filadélfia durante uma viagem de férias com a esposa, Natasha Dantas.

Na ocasião, o jornalista explicou que a mulher duvidou de sua capacidade de fazer isso e, não só subiu as escadas correndo, como comemorou ao chegar ao topo.

Caras e bocas

Bonner não disse uma palavra sequer, mas divertiu ao fazer caras e bocas enquanto cortava o cabelo e registrava tudo em vídeo. “Quando eu corto meu cabelo com barbeiro diferente e fico desconfiado,” brincou um seguidor sobre a expressão de Bonner no vídeo.

A estagiária que “não é sua filha”

William Bonner brincou com uma confusão que aconteceu nos bastidores do Jornal Nacional, ao trocar o nome de uma estagiária chamada Laura. Ele confundiu a jovem com a filha de uma fonoaudióloga da Globo e a chamou de Luiza. O âncora fez uma live para esclarecer também uma mentira que estava sendo espalhada, de que Laura seria sua filha.

“As pessoas acharam que essa Laura aqui é minha filha. Não. Ela é só nossa estagiária, querida e competente, mas não é minha filha… Peço desculpas à Laura por ter a chamado de Luiza. E agora a Laura, que não é minha filha, vai fazer a foto do ‘boa noite’. Esse momento vai ser eternizado,” disse ele na época.