Melody recusa convite para fazer remix de nova música de Anitta: ‘O jogo virou’

Anitta revelou que preferiu a versão de Melody da sua música “Fake Love” do que a original e sugeriu que a jovem fizesse um remix de seu próximo lançamento, “Mil Veces”. A adolescente, então, respondeu a cantora nas redes sociais nesta quinta-feira, 12, e recusando o convite.

Na entrevista ao programa “De Frente com Blogueirinha”, no YouTube, Anitta disse: “Super empresariaria a Melody. Ela tem uma presença, cara de pau, faz e fala o que quer, faz o marketing dela. Ela lembra muito eu. A irmã compõe as músicas, tem um talento surreal. Os desentendimentos engajam. Eu ficava escutando Fake Amor, eu amo, acho um máximo. E ela é linda”.

Então, Melody rebateu: “Não pude deixar de olhar as menções nos vídeos da Anitta, dela comentando sobre mim, falando sobre ‘Fake Amor’ e que gostou muito da música, e pedindo uma nova versão da música nova dela, Mil Vezes, né gente. Enfim, agora o recado é pra Anitta: muito obrigada pelos elogios, mas sinceramente, estou em outra fase da minha carreira. O jogo virou. Tô afim não”.

