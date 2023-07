O Japão em breve liberará água radioativa de Fukushima no oceano

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/07/2023 - 4:36 Compartilhe

O Japão começará em breve a liberar água radioativa tratada no oceano após a aprovação do órgão regulador nuclear das Nações Unidas para um plano controverso que vem 12 anos após o colapso nuclear de Fukushima.

O plano de lançamento de águas residuais tratadas está em andamento há anos, com o ministro do Meio Ambiente declarando em 2019 que “não havia outras opções” porque o espaço se esgota para conter o material contaminado.

Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), chegou ao Japão na terça-feira para visitar Fukushima e apresentar a revisão de segurança do órgão da ONU ao primeiro-ministro Fumio Kishida.

Mas a aprovação da ONU foi pouco para tranquilizar os moradores abalados dos países vizinhos e os pescadores locais que ainda sentem o impacto do desastre de 2011.

Alguns lançaram dúvidas sobre as conclusões da AIEA, com a China argumentando recentemente que a avaliação do grupo “não é prova da legalidade e legitimidade” da liberação de águas residuais de Fukushima.

A empresa estatal de eletricidade Tokyo Electric Power Company (TEPCO) construiu mais de 1.000 tanques enormes para conter o que é agora 1,32 milhão de toneladas métricas de águas residuais – o suficiente para encher mais de 500 piscinas olímpicas.

Mas o espaço está diminuindo rapidamente. A empresa diz que construir mais tanques não é uma opção e precisa liberar espaço para descomissionar a planta com segurança – um processo que envolve a descontaminação de instalações, desmantelamento de estruturas e fechamento total das coisas.

As águas residuais radioativas contêm alguns elementos perigosos, mas a maioria deles pode ser removida da água, disse a TEPCO. A verdadeira questão é um isótopo de hidrogênio chamado trítio radioativo, que não pode ser retirado. Atualmente, não há tecnologia disponível para fazê-lo. Mas o governo do Japão e a AIEA dizem que a água contaminada será altamente diluída e liberada lentamente ao longo de décadas.

Isso significa que a concentração de trítio liberada seria igual ou menor do que a quantidade permitida por outros países e atenderia aos regulamentos internacionais de segurança e meio ambiente, dizem eles.

A Comissão Canadense de Segurança Nuclear diz que o próprio trítio é muito fraco para penetrar na pele – mas pode aumentar o risco de câncer se consumido em “quantidades extremamente grandes”. Enquanto isso, a Comissão Reguladora Nuclear dos EUA reconheceu que “qualquer exposição à radiação pode representar algum risco à saúde” – mas acrescentou que “todo mundo está exposto a pequenas quantidades de trítio todos os dias”.

Em março, uma importante autoridade chinesa alertou que as águas residuais poderiam causar “danos imprevisíveis ao ambiente marinho e à saúde humana”, acrescentando: “O Oceano Pacífico não é o esgoto do Japão para descarregar sua água contaminada por energia nuclear”.

O Secretário-Geral do Fórum das Ilhas do Pacífico, um grupo intergovernamental de ilhas do Pacífico, incluindo Austrália e Nova Zelândia, também publicou um artigo de opinião em janeiro expressando “graves preocupações”.

O primeiro-ministro sul-coreano, Han Duck-soo, mostrou apoio ao plano em junho, dizendo que poderia beber as águas residuais depois de tratadas para atender aos padrões internacionais, de acordo com a Yonhap – uma declaração ridicularizada pelo líder da oposição do país .

