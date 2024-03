O Instagram agora permitirá a edição de DMs por 15 minutos após seu envio

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/03/2024 - 23:39 Para compartilhar:

Os usuários do Instagram que se arrependem de ter enviado aquela mensagem direta mal formulada agora podem respirar aliviados.

Engenheiros da controladora Meta Platforms Inc. ativaram um recurso que permite aos usuários do Instagram editar seus DMs em uma janela de 15 minutos após clicar no botão enviar, de acordo com o gigante da tecnologia.

Os usuários do Instagram precisam pressionar e segurar a mensagem enviada – o que abrirá um menu suspenso com a opção “editar”, de acordo com uma postagem no blog da Meta.

O serviço também permitirá que os usuários escolham até três chats em grupo ou individuais e os “fixem” no topo de sua caixa de entrada, de acordo com Meta.

Os usuários do Instagram só precisarão deslizar para a esquerda ou tocar e segurar no bate-papo. Então eles podem escolher a opção “fixar”.

A empresa também anunciou que permitirá que os usuários do Instagram ativem uma opção de “recibos de leitura” que permite que outras pessoas saibam que leram sua mensagem.

A Meta anunciou a mudança na terça-feira – mesmo dia em que usuários em todo o mundo relataram interrupções em suas plataformas online, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads.

As interrupções começaram por volta das 10h, horário do leste, com muitos usuários dizendo na plataforma de mídia social rival X que foram expulsos do Facebook e do Instagram e não conseguiram fazer login.

Duas horas depois, os serviços pareciam ter sido restaurados.

No pico da interrupção, houve mais de 550 mil relatos de interrupções no Facebook e cerca de 92 mil no Instagram, de acordo com o site de rastreamento de interrupções Downdetector.com.

“Hoje cedo, um problema técnico fez com que as pessoas tivessem dificuldade de acesso a alguns dos nossos serviços. Resolvemos o problema… para todos os que foram afetados”, disse o porta-voz da Meta, Andy Stone, em um post no X, sem entrar em detalhes sobre o assunto.

As ações da Meta subiram 1,5% às 13h, horário do leste dos EUA, na quarta-feira.

A empresa tem cerca de 3,19 bilhões de usuários ativos diariamente em sua família de aplicativos, que também inclui WhatsApp e Threads.

Seu painel de status mostrou anteriormente que a interface de programação do aplicativo WhatsApp Business também estava enfrentando problemas.

No entanto, a interrupção do WhatsApp e do Threads foi muito menor, de acordo com o Downdetector, que rastreia as interrupções coletando relatórios de status de diversas fontes, incluindo usuários.

Vários funcionários da Meta disseram no aplicativo de mensagens anônimas Blind que não conseguiram fazer login em seus sistemas internos de trabalho, o que os deixou se perguntando se foram demitidos, de acordo com postagens vistas pela Reuters.

A interrupção estava entre os principais trending topics do X, antigo Twitter, com o dono da plataforma, Elon Musk, atacando o Meta com uma postagem que dizia: “Se você está lendo esta postagem, é porque nossos servidores estão funcionando”.





O próprio X enfrentou várias interrupções em seu serviço após a compra da plataforma de mídia social por Musk por US$ 44 bilhões em outubro de 2022, com uma interrupção em dezembro causando problemas para mais de 77.000 usuários em países dos EUA à França.

