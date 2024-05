O homem de Lula no RS

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 17/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Ao nomear Paulo Pimenta ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, Lula aposta suas fichas no ex-chefe da Secom como o seu potencial candidato ao governo do estado em 2026. Ele é um dos homens de confiança do presidente. Desde o início da tragédia, Pimenta permaneceu no estado coordenando as operações de resgate das vítimas, mas agora ficará na linha de frente dos trabalhos de recuperação da região devastada pelo período que for necessário. Gaúcho, ele foi o primeiro assessor a alertar o governo sobre o tamanho da catástrofe. Foi a partir daí que o presidente mobilizou a estrutura ministerial, levando-o a visitar a região três vezes em duas semanas. Pelo menos 17 ministérios desenvolvem ações no estado, segundo Pimenta.

Partos

Embora a prioridade ainda seja o salvamento, Pimenta lembra que é preciso cuidar também da alimentação dos que tudo perderam. Só em Porto Alegre são 200 mil marmitas entregues por dia. E há emergências, onde o governo precisou agir, como na registrada em um abrigo de Guaíba: em uma única noite nasceram cinco bebês e médicos foram acionados.

Fake News

Antes de deixar o cargo, o ex-ministro da Secom denunciou ao MPF que negacionistas estavam desenvolvendo campanhas de fake news jamais vistas no estado e que estavam atrapalhando os trabalhos de socorro às vítimas. Notícias falsas mostraram que o governo estava proibindo a entrada de caminhões com donativos por não possuírem nota fiscal.

Preparando a sucessora

O prefeito de Araraquara, Edinho Silva (foto acima), um dos maiores amigos de Lula, escolheu a médica Eliana Honain (PT), secretária de Saúde, para ser sua candidata à Prefeitura da cidade. O vice será o advogado Delorges Mano (MDB). A chapa tem 12 partidos aliados, entre eles PP, PSDB, Cidadania, Podemos e PV, além dos tradicionais parceiros da esquerda, como PSOL, PCdoB e PSB. Ele acredita que elege a sucessora.

Rápidas

• A última reunião do Copom, com cinco integrantes nomeados por Bolsonaro votando por um corte de 0,25, enquanto os quatro indicados por Lula votando por redução maior (0,50), mostra como o presidente pode interferir no BC: em dezembro, todos os nove serão indicados por Lula.

• A inflação volta a preocupar. O índice do IPCA, medido pelo IBGE, acelerou em abril para 0,38%. Em março, o índice havia subido 0,16%, Remédios, alimentos e gasolina pressionaram a taxa, que subiu acima das previsões.

• A ministra Simone Tebet diz que está preparando um pacote de corte de gastos para que o aumento do salário mínimo acima da inflação não pressione as contas públicas. Tebet acha que isso pode desestabilizar o arcabouço fiscal.

• Os supermercados de São Paulo estão limitando a compra de gêneros alimentícios em razão das chuvas no Rio Grande do Sul. Os clientes só podem comprar dois pacotes de arroz por CPF, para evitar o desabastecimento.

Retrato falado

O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi vaiado na cerimônia de entrega de apartamentos do “Minha Casa, Minha Vida” na sexta-feira, 10, em Maceió. Foi o segundo dia seguido de vaias dirigidas a ele em eventos do governo federal no estado (no dia anterior aconteceu o mesmo na entrega de obra hídrica). Nos dois eventos, Lula estava no palanque ao seu lado. Lira ficou enfurecido: “Isso é falta de respeito”. Lula saiu em socorro do aliado e pediu para que as vaias cessassem.

A repetição do caos

Conforme os meteorologistas já alertavam desde o ano passado, após o temporal de setembro, o RS poderia voltar a ser atingido por novas catástrofes ainda este ano. E até piores. Alarmismo? Não. É ciência. Em menos de um ano, ocorreram quatro tragédias na região (junho, setembro e novembro, além da atual, que está longe de acabar). Na verdade, este desastre é o maior desde 1941 – há 83 anos, portanto. Naquele ano, o Guaíba subiu 4,74 metros. Desta vez, as águas chegaram a 5,33 metros, E a tendência é de outras piores acontecerem. Para socorrer os desabrigados, Lula destinou R$ 60 bilhões, além da moratória da dívida de R$ 90 bilhões por três anos ao estado.

A reconstrução

Eduardo Leite adverte que novas chuvas voltaram e os problemas se avolumarão. Depois, quando a água baixar, virá a etapa de reconstrução e o estado não pode mais implantar as cidades na beira de rios e lagos, que foram destruídas por pelo menos 500 projetos que afetaram o meio ambiente e que contribuíram para a atual tragédia.

O drama de Josué

O industrial Josué Gomes da Silva tirou licença de 40 dias do cargo de presidente da Fiesp e poderá até deixar o posto, para cuidar dos problemas pessoais. Na quinta-feira, 9, a empresa que dirige, a Coteminas, entrou com pedido de recuperação judicial, logo acatado pela Justiça. Ele é dono de marcas poderosas, como a Artex, MMartan e Santista.

Disputa na Fiesp

Bem antes dos problemas financeiros, Josué, que é filho do falecido José Gomes da Silva, o vice-presidente nos dois primeiros mandatos de Lula, vinha enfrentando a oposição de outros empresários paulistas. Embora seu mandato vá até dezembro de 2025, seus opositores querem destituí-lo. Um dos mais fortes candidatos é José Carlos de Oliveira Lima.

A inviável pacificação

Em entrevista ao “Estadão”, Michel Temer diz que “faltou vontade política a Lula e à oposição para pacificar o Brasil”. O ex-presidente da República entendeu que o presidente iria usar o terceiro mandato como uma espécie de redenção nacional, unindo o País, mas não foi isso o que aconteceu. Ele acredita que hoje há mais do que uma polarização, há uma radicalização.

Toma lá dá cá: Paulo Hoff, médico oncologista

O câncer no intestino é um dos que mais incide no Brasil. Falta prevenção?

Esse tipo de câncer está entre os três mais comuns. Há um aumento na incidência em pessoas mais jovens. Por isso, o ideal é que os exames preventivos comecem aos 45 anos.

Quando tumores são descobertos no começo são mais fáceis de serem tratados?

Quando é feita a detecção de um câncer de intestino no seu estágio inicial, a probabilidade de cura é muito maior. As chances de morte ficam reduzidas a quase 100%.

Quais são os principais fatores que levam a um câncer no intestino?

Os riscos relacionados à má alimentação e ao sedentarismo são muito relevantes. Uma alimentação com