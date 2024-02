O Galaxy Ring é uma realidade! Samsung promete “resolver o dilema da saúde digital”

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 26/02/2024 - 22:36 Para compartilhar:

Os vestíveis tecnológicos são já parte do corpo de muitos usuários, que veem neles uma forma de se monitorarem continuamente. Embora os smart rings ainda não estejam consolidados, uma das gigantes já mostrou o peão com que vai a jogo: o esperado Galaxy Ring assinado pela Samsung.

Sabíamos dos planos, mas não conhecíamos os detalhes; até agora. A Samsung mostrou, finalmente, a proposta com que vai penetrar o mercado dos anéis inteligentes, alargando o seu leque de produtos com mais um vestível – este em ascensão.

“Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão a definir os seus próprios objetivos de bem-estar. Desde procurar manter-se em forma ou ganhar mais massa muscular, dormir melhor ou cuidar de problemas de saúde física e mental pessoais ou familiares, os objetivos de cada pessoa para uma saúde melhor parecem diferentes. Mas uma coisa é comum, a gestão diária e o caminho rumo a esses objetivos podem ser complicados e desafiadores e, o mais importante, é definido por cada um.

É por isso que na Samsung estamos a trabalhar para capacitar mais pessoas a gerir a sua saúde – e a daqueles de quem cuidam – da sua forma, com uma abordagem abrangente, porém simplificada, para o bem-estar diário. A nossa visão é melhorar a saúde de milhares de milhões de pessoas por meio de cuidados conectados centrados em casa, conectando dispositivos, serviços e pessoas – como só a Samsung consegue”, escreveu a Samsung, numa publicação assinada pelo vice-presidente Hon Pak.

Depois do teasing de ontem, a Samsung mostrou o seu Galaxy Ring, agora, na Mobile World Conference (MWC 2024), revelando alguns detalhes:

Aquando da primeira exibição deste smart ring, a Samsung não disse muito, deixando os entusiastas curiosos. Na época, soube-se apenas que seria um wearable orientado para a saúde e para o bem-estar, surgindo para rivalizar com outros players, como a Oura, no sentido de revolucionar a saúde digital.

Agora, sabe-se que o Galaxy Ring é mais leve do que o esperado e que vai ser vendido nos tamanhos marcados de S a XL. O tamanho da bateria (e, portanto, o tempo entre as cargas) irá depender do tamanho do próprio anel, variando de 14,5 mAh a 21,5 mAh. A duração da bateria é desconhecida, mas de notar que a proposta da Oura oferece até sete dias de autonomia.

Esteticamente, é um anel côncavo e robusto, aproximadamente do mesmo tamanho do smart ring da Oura, com uma circunferência extra dedicada aos componentes eletrônicos. Deverá chegar em três cores: platinum silver, gold and ceramic black.

De acordo com Hon Pak, um dos maiores desafios que o setor de saúde enfrenta hoje são os dados espalhados e como reuni-los todos.

“A Samsung está numa posição única para realizar isso com um dos maiores e mais diversos ecossistemas de dispositivos conectados. Agora, com o Samsung Health, estamos a ligar diferentes dispositivos e soluções de parceiros numa plataforma coesa, simplificando a monitorização das condições de saúde num wearable Galaxy”.

Conforme refere, “ao reunir dados por meio de tecnologia avançada de sensores, o utilizador receberá uma compreensão mais profunda e holística da sua saúde, com insights aprimorados e dados de saúde integrados de terceiros. E, como sempre, os seus dados pessoais nos dispositivos Galaxy permanecem seguros graças à plataforma de segurança Samsung Knox”.

Para “resolver o dilema da saúde digital”, a Samsung equipará o seu smart ring com uma série funcionalidades. De entre elas, a motorização do sono, recurso ao qual parece querer dar destaque: o Galaxy Ring fá-lo-á com base na frequência cardíaca, movimento e respiração, fornecendo, em seguida, conselhos aos utilizadores.

Além disso, a Samsung também recolherá dados do parceiro Natural Cycles, que já monitoriza a fertilidade no Galaxy Watch, oferecendo um recurso importante também presente no anel da Oura.

O Galaxy Ring oferecerá uma nova ferramenta chamada My Vitality Score, que medirá o estado de alerta para que os utilizadores possam ver se estão no seu melhor. O feedback estará disponível através de “Booster Cards” que oferecerão dicas baseadas na ciência sobre o sono e outros dados recolhidos pelo dispositivo.

Pelo que já se sabe, o Galaxy Ring fará parte do ecossistema Samsung Health e será compatível com o Galaxy Watch. Assim sendo, as pessoas poderão usar os dois dispositivos ao mesmo tempo, por forma a monitorizar a sua saúde e, por conseguinte, reunir dados de maior qualidade.

De fato, dormir com um smart ring deverá ser muito menos incômodo, comparativamente a um smartwatch.

O Galaxy Ring apenas será compatível com smartphones Samsung Galaxy, embora a empresa planeie fazê-lo funcionar com outros dispositivos Android, posteriormente. Segundo Pak, a compatibilidade com iOS ainda não foi determinada.





Durante os próximos meses, é possível que conheçamos mais detalhes sobre este Galaxy Ring, nomeadamente, sensores e funcionalidades, preços e data para venda.

