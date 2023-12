O Gabinete do ódio do antigo PGE fluminense

Coluna do Mazzini 11/12/2023 - 1:38 Para compartilhar:

Vem causando imenso constrangimento nos funcionários da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, segundo esses servidores, um antigo PGE conhecido como “garoto de recado de Regis Fichtner”, ou ainda “ Scooby traidor”. Ele vem utilizando a estrutura da PGE para perseguir e monitorar desafetos do antigo procurado Bruno Dubeux.

Segundo consta, ele pesquisa material de cunho pessoal nas redes socias dos desafetos do antigo chefe, chegando ao absurdo de monitorar as redes sociais também dos familiares desses desafetos. Ainda de acordo com os servidores da PGE, o objetivo seria juntar material para tentar denegrir as imagens de quem teria contrariado o antigo PGE Bruno Dubeux.

Diante disso, fica a dúvida: qual será o interesse do “Scooby”, que pelo visto foi atingindo com a mudança na Procuradoria-Geral do Estado?

