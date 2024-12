O futuro depende dos contadores de histórias: filme indiano ‘A Última Sessão’ é um conto trágico sobre sonhos não tão impossíveis

Sofia Magalhãesi Sofia Magalhães https://istoe.com.br/autor/sofia-magalhaes/ 02/12/2024 - 7:00 Para compartilhar:

“O futuro depende dos contadores de histórias”. Dirigido por Pan Nalin, o longa indiano “A Última Sessão” estreia em 12 de dezembro. Com uma narrativa emocionante, a obra retrata a dificuldade encontrada pelo jovem Samay, de 9 anos, em seguir o seu sonho: de se tornar cineasta.

Apaixonado pelas luzes, Samay é proibido de assistir filmes, pelo menos é o que seu pai diz, já que segundo a família brâmane do protagonista as produções cinematográficas são “sujas” para a casta, considerada a mais intelectual da índia. Mesmo assim, o garoto viaja de trem todos os dias para ir ao cinema de forma clandestina após fazer amizade com Fazal, o projecionista do local.

Fantasias

A história se desenrola após a criança prometer trocar suas refeições diárias pelo passe livre para a cabine de projeção, mergulhando em um nível de paixão inexplicável pelo mundo dos longas-metragens. Ainda em um cinema de película, Fazal ensina Samay todos os segredos do local: desde cuidar das latas de negativos até a operação do projetor, e que mesmo sem a intenção, incita o protagonista a seguir o sonho de se tornar um cineasta após afirmar que “o futuro depende dos contadores de histórias”.

A Última Sessão abusa do tema das transgressões a todo o momento. O ato de desobedecer o pai, a fuga da escola para assistir filmes e o roubo das economias da família para comprar ingresso. Mas conforme o telespectador se aprofunda na história, uma coisa fica clara: aquela criança fará de tudo para realizar o seu sonho de consumir qualquer tipo de longa-metragem.

Em determinado momento do filme o professor de Samay o avisa de que, se ele quiser continuar assistindo a esse tipo de arte, ele precisará sair de Chalala, a pequena cidade em que vive, e durante toda a trajetória do pequeno essa fala vai se concretizando.

De forma trágica, o garoto precisa cometer atos ilegais para poder compartilhar as histórias que aprendeu naquela cabine de projeção, mas isso não o impede de forma alguma e junto aos amigos, om seus amigos de confiança, ele começa a criar seu próprio filme a partir de equipamentos improvisados, como máquinas de costura, paletas de ventiladores e até uma lâmpada velha.

Ao final, ver o filho preso e uma sessão de cinema espontânea foram a chave para o fim do conflito paterno: ele percebeu que o melhor a se fazer era deixar Samay ir e conquistar o mundo de Bollywood. O longa é perspicaz ao mostrar que mesmo com atitude e força de vontade, uma criança não pode mudar o mundo sozinha, ela precisa do apoio de um adulto e um voto de coragem é o ponta pé inicial.

Considerado “Cinema Paradiso” indiano, o premiado longa-metragem será exibido com exclusividade no CineSesc a partir de 12 de dezembro.

Confira o trailer

Fica Técnica:

Título: A Última Sessão (EN: Last Film Show | IN: Chhello Show)

Direção: Pan Nalin

Roteiro: Pan Nalin

Produção: Pan Nalin, Dheer Momaya, Siddharth Roy Kapur, Marc Duale

Elenco: Bhavin Rabari, Bhavesh Shrimali, Richa Meena, Dipen Raval, Paresh Mehta

*Estagiária sob supervisão