O futurista Cybertruck de Elon Musk se aproxima da estreia

Espera-se que o tão adiado Cybertruck da Tesla finalmente chegue ao mercado, mas Elon Musk enfrenta um caminho difícil para convencer Wall Street de que a picape futurística é mais do que apenas um artifício.

Musk postou uma série de fotos glamorosas do Cybertruck em sua conta X na semana passada, revelando que ele levou um modelo de produção para um test drive na fábrica da Tesla no Texas – o que alimentou especulações de que um anúncio formal está próximo.

Mas os principais detalhes sobre o Cybertruck – incluindo seu preço e especificações finais – permanecem desconhecidos. Enquanto isso, alguns investidores da Tesla estão preocupados que seu design complexo atinja as margens de lucro – uma preocupação agravada pela demissão do CFO “Master of Coin” da Tesla, Zachary Kirkhorn, no início deste mês.

Apesar do intenso entusiasmo de Musk – que o rotulou como o “melhor produto de todos os tempos” da Tesla – o Cybertruck provavelmente será um “veículo de nicho no final”, disse o analista da Needham, Chris Pierce, ao jornal The NY Post.

“Não vejo isso como um impulsionador material do preço das ações”, disse Pierce ao Post, apontando para uma “chance mínima de que possa superar as preocupações com a margem dos investidores em seus veículos legados”.

O analista da Wedbush, Dan Ives, um notável touro da Tesla, vê o Cybertruck como “algo entre o nicho e o esteio” ​​para a linha de veículos da empresa. Ainda assim, Ives acredita que será fundamental para as perspectivas de longo prazo da empresa – e para convencer Wall Street de que as suas apostas audaciosas valem a pena.

“É importante provar às ruas que eles podem falar o que falar e depois fazer o mesmo, em termos do Cybertruck e então, acreditamos que no próximo ano, um veículo abaixo de US$ 30.000 e, eventualmente, algum SUV crossover até 2025”, disse Ives.

Revelado pela primeira vez em um evento infame em 2019, no qual Musk quebrou acidentalmente uma janela “à prova de balas”, o lançamento do Cybertruck foi adiado em várias ocasiões. O primeiro modelo saiu da linha de montagem na Texas Gigafactory da Tesla em julho .

Seu design estranho, que apresenta um corpo em ângulo de bombardeiro furtivo enrolado em uma estrutura de aço inoxidável, foi comparado a uma geladeira sobre rodas , um batente de porta , um bloco de Lego e até mesmo um personagem de desenho animado de “Bob Esponja Calça Quadrada”.

Até os devotos de Musk mostram sinais de ficarem inquietos com a falta de informações claras. Um proprietário de Tesla chamou Musk em um post X na quarta-feira, escrevendo: “chega de exagero, vamos ao que interessa. Anuncie as especificações, preços e a nova data estimada do evento de entrega.”

“Quando estivermos prontos para fazê-lo, faremos”, respondeu Musk. “Embora eu ache que é o nosso melhor produto de todos os tempos, é um produto extremamente difícil de construir. Estamos em território desconhecido, porque não é como qualquer outra coisa.”

No mesmo dia, Musk alertou sobre a complexidade do processo de fabricação do Cybertruck, dizendo aos funcionários da Tesla em um memorando obtido pela CNBC que qualquer variação “aparece como uma ferida no polegar” porque é “feita de metal brilhante e principalmente de bordas retas”.





“Todas as peças deste veículo, sejam internas ou de fornecedores, precisam ser projetadas e construídas com precisão inferior a 10 mícrons”, escreveu Musk.

Embora o “exoesqueleto” de aço inoxidável do Cybertruck tenha sido um grande ponto de discussão para Musk, ele também apresenta um grande desafio de fabricação.

O aço inoxidável é caro, difícil de moldar, requer técnicas de soldagem especializadas e pode ter problemas para cumprir os regulamentos de segurança em alguns locais, disseram especialistas à Wired em 2019 . Em maio, Musk admitiu durante uma assembleia de acionistas que seria “difícil tornar o custo acessível porque se trata de um carro novo, de um novo método de produção”.

Ainda assim, qualquer impacto negativo nas margens provavelmente será um impacto de curto prazo relacionado ao aumento da produção, e não à complexidade do veículo, de acordo com Pierce.

“A complexidade poderia ser compensada por um preço mais alto se eles entregassem mais valor aos consumidores”, disse Pierce. “A rampa de produção inicial não pode ser.”

A Tesla pretende conquistar uma fatia do lucrativo segmento de picapes da indústria automobilística, onde enfrentará a série F da Ford e a rival elétrica Rivian, mas ainda não está claro se o design do Cybertruck terá o mesmo apelo de mercado de massa de modelos mais bem estabelecidos. concorrentes.

A Tesla acumulou quase dois milhões de reservas do Cybertruck, de acordo com o blog Teslarati . Como os clientes são obrigados a enviar um depósito de apenas US$ 100, é altamente improvável que essas encomendas estejam diretamente relacionadas às vendas.

Ives, da Wedbush, espera que a produção em massa comece por volta do Halloween e que as primeiras entregas aos clientes comecem depois do Dia de Ação de Graças. As projeções de Wedbush prevêem que a Tesla envie cerca de 50.000 Cybertrucks este ano, antes de aumentar para 200.000 a 300.000 unidades em 2024.

Quanto ao preço, Musk disse inicialmente em 2019 que o modelo básico Cybertruck custaria menos de US$ 40.000, mas agora espera-se que comece em aproximadamente US$ 50.000, de acordo com Kelley Blue Book . A versão com motor duplo está projetada para custar US$ 60.000 e a versão com três motores deverá custar US$ 70.000.

O custo inicial colocaria o Cybertruck no mesmo nível do caminhão elétrico rival F-150 Lightning da Ford – um movimento que Pierce descreveu como um arranhão, dadas as proclamações ousadas de Musk sobre o veículo.

“Provavelmente não será entregue em escala para impactar significativamente as margens da empresa, mas se a carteira de reservas estiver onde eles dizem que está, e eles tiverem uma base de fãs devotados de primeiros usuários, e for um produto único , por que não precificar de forma mais agressiva?” ele disse.

Ives, da Wedbush, projetou uma faixa de preço um pouco mais alta de “no segmento inferior, de US$ 55 mil a US$ 70 mil” para o Cybertruck monomotor básico, com US$ 60.000 como “ponto ideal”.





Musk havia divulgado números importantes para a estreia do Cybertruck durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre da empresa em julho, gabando-se de que a demanda estava “tão longe do perigo que você nem consegue ver o gancho”. Ao mesmo tempo, sinalizou que a produção inicial seria lenta devido à complexidade da tecnologia do veículo.

O bilionário de 52 anos — que tem o notório hábito de perder os prazos ambiciosos da Tesla — disse que as entregas devem começar este ano, com a produção em “alto volume” no próximo ano.

A súbita demissão do CFO Kirkhorn da Tesla foi um grande revés. Kirkhorn, que ocupava o cargo desde 2019, foi considerado fundamental para o esforço da Tesla para cortar custos de produção. Ainda assim, os touros da Tesla permanecem otimistas.

O analista da Baird, Ben Kallo, citou o Cybertruck da Tesla como positivo para a empresa no segundo semestre do ano. Em nota aos clientes na semana passada, Kallo reiterou uma classificação de “desempenho superior” e preço-alvo de US$ 300. As ações da Tesla estão sendo negociadas atualmente a cerca de US$ 233 por ação.

Em julho, o cofundador do Future Fund, Gary Black, um notável investidor da Tesla, disse à CNBC que esperava que o “grande, ousado e lindo” Cybertruck fosse um “home run” para a empresa e “realmente catapultasse as ações”.

