O futebol americano no Brasil está de volta com campeonatos ainda em 2021 e este é o momento de apoiar Após restrições maiores causadas pela pandemia do covid-19, amistosos e torneios já estão programados para este ano

Mais de um ano e meio de pausa no esporte causada pela pandemia do Covid-19. Times buscando alternativas para se manter, treinadores não desistindo e passando conteúdo online para os atletas e jogadores treinando dentro das próprias casas, ou com restrições em academias. O cenário do futebol americano foi complicado, de março de 2020 até aqui. E ainda enfrenta diversos desafios para deixar todos em segurança para virar esta página tão complicada na história.

Mas os jogos de futebol americano estão de volta e com torneios programados para novembro e dezembro. Mas como os times estão se preparando para a volta do esporte? Além do perigo da contaminação, por ainda estarmos na pandemia, existe, ainda, a preocupação com a preparação dos atletas. E isso está sendo pensado pelas organizações.

Com o avanço da vacinação, as equipes voltaram a treinar seguindo diversos protocolos de saúde. Uso de máscaras, álcool gel, falta de contato, como o tackle, e outras práticas passaram a ser adotadas para evitar o contágio entre os atletas e, consequentemente, as famílias. E conforme os atletas começaram a voltar aos treinos, as equipes passaram a agendar seus primeiros jogos após um longo período de hiato. Como no caso da vitória do Manaus contra o Cavaliers, por 36 a 0, dia 3 de outubro. Mas não vai parar por aí. Muito pelo contrário.

A Liga MGFL Hinova anunciou a volta do campeonato mineiro, que vai contar com Cruzeiro e Galo, além de Golden Lions e Nova Serrana Forgeds. Além disso, a competição vai ter transmissão ao vivo para todo o Brasil, em alta resolução, para que os fãs não percam nenhum detalhe deste que deve ser o maior campeonato do ano, daqui duas semanas. E que inclusive teve um evento de lançamento repleto de novidades, no último dia 14.

Em São Paulo, o Centro de Treinamento Touchdown anunciou também o CTT Summer Festival, onde vão ser disputadas partidas de flag football e futebol americano, do dia 12 a 19 de dezembro, com equipes como Spartans, Corinthians Steamrollers, São Paulo Storm e Guarani Indians.

Isso sem falar nos amistosos que estão sendo marcados, sendo o de maior destaque, a partida entre Galo Futebol Americano e T-Rex. Duas equipes de ponta, no cenário, que devem trazer um espetáculo de partida para os fãs que quiserem acompanhar. E é sempre bom lembrar: se preocupar com os protocolos de saúde é essencial para cada uma dessas equipes que buscam voltar ainda este ano.

O futebol americano está voltando, mesmo que a passos curtos, no Brasil. O que resta para o fã da modalidade é acompanhar e incentivar, ainda que de casa, acompanhando as transmissões. E assim, aos poucos, tudo vai voltando a se encaixar para que 2022 seja, de fato, o melhor ano do FABR no país.

