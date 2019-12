O filho de Elizabeth Hurley é identico a mãe, veja neste selfie de Natal

Na quarta-feira, 25 de dezembro, a supermodelo dos anos 90 Elizabeth Hurley, compartilhou uma foto com seu filho Damian, de 17 anos. Os dois se parecem tanto que fica difícil diferenciá-los.

“Walkies de Natal”, escreveu Elizabeth em seu Story do Instagram no dia de Natal.

• Aos 53 anos, Elizabeth Hurley exibe corpão nas redes sociais

• Tati Minerato derruba a web fazer com foto de Natal sem sutiã

• Barbara Paz relembra acidente de carro sofrido no Natal: “Morri dia 25 de dezembro de 1992”

• Rainha da Inglaterra assiste missa de Natal com Andrew, mas sem Philip

Na foto, ambos estão vestidos com casacos de inverno e usando gorros pretos. A diferença está no chapéu de Damian, com alguns detalhes a mais. No entanto o que chama a atenção é a semelhança dos seus lábios carnudos, cabelos e olhos claros que são essencialmente o mesmo.

Damian, que segue os passos de sua mãe para se tornar modelo, parece realmente gostar de compartilhar a aparência de sua mãe.

Veja o post abaixo e de sua opinião: