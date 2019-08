O filho 03 de Bolsonaro atrás de apoio

O candidato a embaixador em Washington, Eduardo Bolsonaro, começa a dar sinais de que teme a reprovação de seu nome pelo Senado Federal. Iniciou nos últimos dias um périplo em busca de apoio a indicação e foi parar nesta segunda-feira na pirâmide da Fiesp em São Paulo onde, explicitamente, pediu aos empresários para que pressionassem os senadores para um aval ao seu nome. Em troca, lançou palavras de elogios aos representantes do PIB, chegando a dizer que eles não são “malvadões” porque geram empregos. No caso da nova cruzada, Eduardo está querendo garantir um bom emprego para ele mesmo, que deve lhe gerar mordomias e dividendos como consultor empresarial mais adiante. A campanha do filho de Bolsonaro ainda enfrenta grande resistência no Congresso, onde a margem dos votos a seu favor segue bastante apertada. Nepotismo na marra tem seus custos.