O famoso cachorro Messi volta ao Festival de Cannes

Messi, o cachorro astro do filme “Anatomia de uma Queda”, última Palma de Ouro, volta em maio ao Festival de Cannes, equipado com um microfone e uma câmera para falar com os famosos.

“Ele é a estrela, Messi entrevistará os famosos em Cannes, vou lhe emprestar minha voz. Me devolverá, né?”, brincou o humorista francês Raphaël Mezrahi, ao lado do “border collie” de oito anos.

“Estarei de quatro atrás de Messi, é a minha voz através de Messi que fará as perguntas”, explica. “Ainda está um pouco difícil, mas logo ficará claro”.

O cão falará com os famosos no “tapete vermelho” e “na saída do banheiro”, afirma Mezrahi.

O “sketch” de um minuto –“Messi, o Festival de Cannes visto por um cão– terá oito episódios transmitidos pelas redes francesas France 2, France 3, Culturebox e TV5 Monde a partir de 16 de maio.

O TikTok compartilhará os melhores momentos. Cada transmissão será acompanhada de uma mensagem contra o abandono dos animais de companhia.

“As pessoas me dizem que ‘Messi ficaria melhor descansando em seu quintal’, mas ele conhece seu quintal de cor, adora as pessoas, adora brincar”, explica Laura Martin, adestradora e tutora do cão.

– Imagens virais –

A AFP assistiu, duas semanas antes do início do Festival de Cannes, aos testes de microfone e da câmera 360° no corpo de Messi, com seus pelos brancos e pretos, e feliz sendo centro das atenções.

“Messi é uma farsa, claramente”, diz Martin, 37 anos. Um de seus filhos lhe deu esse nome, em homenagem ao jogador argentino.

A adestradora particular, que trabalha no cinema para treinar animais de estimação e zelar pelo seu bem-estar, nunca pensou que “iria tão longe” com Messi.

O cão sempre a acompanhava mas nunca havia sido selecionado: “‘Muito bonito, aparece demais’ me diziam”.

O tão longe a que se refere é Los Angeles. “Anatomia de uma Queda”, da francesa Justine Triet, ganhou o Oscar de Melhor Roteiro.

As imagens do cão com os atores Ryan Gosling, Bradley Cooper e a cantora Billie Eilish viralizaram nas redes sociais.

Desde então, Messi “recebeu”, como disse Martin, sem dar detalhes, “um roteiro americano”, admitindo que há muito mais movimento e chamadas telefônicas na casa.

No apartamento há outra estrela, Renard, uma pequena fêmea de quatro anos da raça Pinscher, que filmou junto com Jean Dujardin a comédia francesa “Presidentes”. O pequeno animal é “um cachorro de colo, um pouco tímido”, diz.

Ação é para Messi, que, em uma cena de “Anatomia de uma Queda”, atuou como se estivesse intoxicado.

Durante dois meses de preparação, o cão precisou aprender a posicionar o pescoço de uma determinada maneira e a ser carregado com o “corpo flácido”, como se tivesse perdido a consciência após vomitar. O vômito falso saiu de um tubo colocado sob o focinho.

“Ele não gostou disso”, lembra sua tutora. O esforço valeu a pena e Messi conquistou o Palm Dog em Cannes, prêmio concedido fora da competição à melhor atuação canina.