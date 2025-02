O Fabuloso Bloco Amélie Pulando leva música francesa para o carnaval de São Paulo

No dia 22 de fevereiro, sábado de pré-carnaval, acontece a sexta edição d’O Fabuloso Bloco Amélie Pulando, uma celebração que mistura o espírito festivo do carnaval brasileiro com a irreverência e o glamour da cultura francesa. Em 2025, será comemorado o Ano da França no Brasil e o Ano do Brasil na França, destacando as estreitas conexões entre os dois países. O Fabuloso Bloco Amélie Pulando dá início às festividades, levando cultura e alegria para as ruas do bairro de Pinheiros, em São Paulo.

Com o patrocínio da Air France, o bloco traz uma fusão única entre a música francesa e os ritmos do carnaval brasileiro. Sucessos de artistas como Daniela Mercury (Rapunzel), Ivete Sangalo (Céu da Boca, Arerê), Banda Eva (Minha pequena Eva), Timbalada (Água Mineral), Ara Ketu (Pipoca), Olodum (Vem Meu Amor) são interpretados em francês, enquanto clássicos de Edith Piaf, Serge Gainsbourg, Jacques Brel, Zaz, Camille, Stromae, Henri Salvador, Dalida, Pink Martini e Josephine Baker ganham nova energia com o ritmo brasileiro.

O bloco também apresenta paródias bem-humoradas que brincam com a cultura francesa como: “Chiclete Chiclete”, que vira “Baguette Baguette” e “Preta” de Beto Barbosa é adaptada para “Greta (Garbo)”. Além disso, os animados sucessos da Compagnie Créole, como C’est bon pour le moral!, e de Les Aiglons, com Cuisse Là, trazem o clima vibrante das Antilhas e do Caribe para o carnaval de São Paulo.

O Bloco é formado pelos idealizadores Julia King (voz) e Rodrigo Scarcello (piano e voz), junto aos talentosos músicos Daniel Doctors (baixo), Camilo Zorrilla (bateria), Daniel Zacharias (trombone), Reynaldo Iseppi (trompete), Thomás Souza (sax), Maluquinho (percussão) e Pedro Santiago Cookie (guitarra). A banda Quartier Latin, que originou o bloco, percorre o cenário paulistano desde 2016, unindo influências da música latina e francesa.

Com seu papel de embaixadora global da cultura francesa, a Air France é a patrocinadora oficial do evento desde a sua primeira edição, reafirmando seu compromisso em promover experiências culturais autênticas e inovadoras. No Brasil, um dos seus mercados prioritários, a companhia opera voos regulares a partir de São Paulo (GRU), Rio de Janeiro (GIG), Fortaleza (FOR) e, mais recentemente, expandiu suas operações para Salvador (SSA), conectando ainda mais brasileiros à França e ao mundo.

Sobre o Bloco

O Fabuloso Bloco Amélie Pulando é gratuito e ocorre no sábado, 22 de fevereiro, em Pinheiros. A concentração ocorre na Rua Vupabussu, próximo ao número 290, a partir das 13h. A partir de 15h, o trio-elétrico percorre as ruas Padre Carvalho, Tucambira e Ferreira de Araújo, retornando à Vupabussu ao final, às 18h.

Mais informações nas páginas oficiais do Amélie Pulando no Facebook e do Instagram, o perfil da banda Quartier Latin.

Sobre a Air France

Desde 1933, a Air France promove a França ao redor do mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, cargas e manutenção aeronáutica, a Air France é um dos principais players do transporte aéreo. Mais de 40.000 funcionários trabalham todos os dias para oferecer a cada cliente uma experiência de viagem única.

A Air France, a KLM Royal Dutch Airlines e a Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo confia na força de seus centros de conexões em Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 24 milhões de associados. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que reúne um total de 19 companhias aéreas.