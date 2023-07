‘O Exorcista: O Devoto’ marca retorno de Ellen Burstyn para a franquia após 50 anos da estreia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 13:22 Compartilhe

A Universal trouxe O Exorcista de volta, após 50 anos do primeiro filme da franquia. O estúdio divulgou o trailer de O Exorcista: O Devoto, segundo capítulo da história que será uma trilogia.

A prévia, disponível abaixo, acompanha duas crianças que desaparecem e são possuídas pelo Pazuzu, o mesmo demônio que toma conta do corpo da Regan MacNeil (Linda Blair), no clássico longa de 1973.

Além do retorno da Ellen Burstyn (O Exorcista) ao papel de Chris MacNeil, o filme conta com Leslie Odom Jr. (Glass Onion: Um Mistério Knives Out) e Ann Dowd (The Handmaid’s Tale) no elenco. A direção é de David Gordon Green (Halloween) e a produção é da Blumhouse.

O Exorcista: O Devoto chega às telonas em 13 de outubro. A Universal anunciou também que The Exorcist: Deceiver, o segundo filme do que será uma trilogia de Exorcista, está marcado para 18 de abril de 2025.

Sinopse oficial:

Desde a morte de sua esposa grávida em um terremoto no Haiti, há 12 anos, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) tem criado sua filha Angela (Lidya Jewett) sozinho. Mas quando Angela e sua amiga Katherine (Olivia Marcum) desaparecem na floresta e retornam três dias depois sem memória do que aconteceu com elas, isso desencadeia uma série de eventos que obrigará Victor a confrontar o mal e, em seu terror e desespero, buscar a única pessoa viva que testemunhou algo parecido antes: Chris MacNeil (Ellen Burstyn), uma atriz que foi para sempre alterada pelo que aconteceu com sua filha Regan cinco décadas antes.

