“O espetáculo é perigoso para o coração, avisa o Branco Mello”, brinca o baterista dos Titãs Charles Gavin após assistir a Cabeça (Um Documentário Cênico), em um vídeo divulgado pelo grupo Complexo Duplo.

No vídeo, ele também cita uma das cenas que narra a vinda do televangelista Jimmy Swaggart ao Rio, em 1987, onde lotou o estádio do Maracanã com mais de 100 mil pessoas. É como funciona a estrutura do espetáculo, conta o autor e diretor Felipe Vidal. “Cada faixa envolve uma história pessoal, uma memória em diálogo com aquele momento.”

Nos 30 anos que Cabeça Dinossauro completou em 2016, sobram histórias para se relacionarem às faixas como Estado Violência, Família e a famosa Polícia. “O Brasil ainda segue nos projetos de poder das igrejas neopentecostais, além da violência praticada pelo Estado e polícia. É uma sensação amarga que avança e involui, como eles cantam em Homem Primata.”

Cercado pelos atores, no vídeo, Gavin desabafa: “É assustador como tudo permanece.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.