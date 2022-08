O encontro do casal Bolsonaro com Guilherme de Pádua

Felipe Machado 12/08/2022 - 16:12 Compartilhe

Os atos pela democracia realizados em 11 de agosto na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, foram uma resposta clara da sociedade brasileira contra o comportamento golpista do presidente Jair Bolsonaro. É claro que o presidente não gostou de ser confrontado, como é típico de sua personalidade paranóica. Chamou o histórico manifesto, que já recebeu mais de um milhão de assinaturas de “cartinha”, tentando desmerecer sua simbologia.

Tenho certeza de que Bolsonaro nem leu a carta. Para alguém que não consegue sequer seguir as letrinhas em seus próprios discursos, imagino que a “Carta às Brasileiras e Brasileiros pelo Estado de Direito” seja longa demais – muitas palavras difíceis para o dono de um vocabulário tão limitado. Não leu e não entendeu.

Em sua live semanal, que deveria ser proibida para menores não apenas pela linguagem chula, mas porque as crianças só teriam a perder assistindo ao seu tradicional festival de bobagens e mentiras, Bolsonaro deu mais uma de suas confusas declarações. Disse que o documento “tem a mesma relevância que uma carta contra as drogas assinada pelo Zé Pequeno, ou um manifesto em defesa das mulheres assinado pelo Maníaco do Parque”.

Bolsonaro poder não ter se encontrado com o Maníaco do Parque, mas conheceu pessoalmente outro assassino de mulheres: no último domingo (7/8), ele e sua mulher, Michelle, almoçaram como Guilherme de Pádua e sua esposa, Juliana Lacerda, em Belo Horizonte. Convertido em pastor pela Igreja Batista da Lagoinha, o assassino da atriz Daniella Perez não tirou fotos com Bolsonaro, mas Michelle fez questão de tirar uma selfie bastante animada com Juliana Lacerda. As duas saíram rindo à toa – mas ninguém entendeu por quê.