O efeito ‘celebridade’ no preço dos imóveis de luxo

Editora3i Editora3 https://istoe.com.br/autor/editora3/ 07/07/2023 - 8:00 Compartilhe

Apartamento em edifício elegante projetado nos anos 1950 em Higienópolis. Assim é descrito o luxuoso duplex de Jô Soares (1938-2022), colocado à venda por R$ 12 milhões. Localizado no coração de um dos bairros mais nobres de São Paulo, o imóvel foi residência do apresentador por 30 anos.

Hoje, é propriedade de Flavia Pedras, ex-mulher do comunicador e quem procurou a imobiliária Graziella dos Imóveis para negociar com compradores. A empresa fez o anúncio sem alardes. Mas, em tempos de redes sociais, não demorou para que o lar do ícone do humor fosse reconhecido.

Após uma vida na televisão, algumas foram as vezes em que ele abriu as portas de casa, que tinha certas excentricidades: a começar pela barbearia particular e a capela construída em homenagem a Santa Rita de Cássia.

Com 628 m2, o apartamento teve seus mármores originais preservados, mas adaptado aos novos ares da metrópole: ganhou janelas antirruído automatizadas.

Há mais:

* cinema com oito lugares;

* sala de estar com lareira;

* sala de jantar para dez pessoas;

* pomposo escritório

*e varanda para o Pacaembu.

Além de sofisticação, o lugar tem história. A compra nos anos 1990 foi uma pechincha, segundo o próprio Jô contava. “Procuramos pela cidade toda: visitamos seis apartamentos, e eram todos caríssimos e mínimos. Então, as corretoras falaram: ‘Não tem mais nada. Só tem um antigo, mas com dois inconvenientes: não possui salão de festas nem playground’. Falei: ‘Cadê? É esse que quero’. E foi baratíssimo”, contou, certa vez, à Globo.

A barganha hoje não é para qualquer um, o duplex tem condomínio de R$ 9.849.

O imóvel, no entanto, é mais uma opção no mercado imobiliário de luxo, que segue em expansão. “Cresceu 50% em 2022. Um dos motivos que fazem com que quase sempre esteja em alta é o conceito de exclusividade junto ao desejo”, considera Jonata Tribioli, especialista em investimentos imobiliários.

“Embora o setor sofra flutuações em períodos de crise, as propriedades de luxo tendem a ser menos afetadas e oferecer maior estabilidade.”

Jonata Tribioli, diretor da Neoin, empresa do segmento de cotas de empreendimentos imobiliários.

Porém, um ponto atiça o interesse de quem pode pagar. “Compradores valorizam produtos associados a grandes nomes, consideram um status especial”, observa ele. Um benefício para celebridades e suas suntuosas mansões.

Propriedades à venda

A lista de imóveis à venda que pertencem a nomes do pop tem Carolina Dieckmann e Anitta. A atriz pede R$ 9 milhões por uma mansão de 840 m2 no Rio de Janeiro. Já a cantora quer R$ 12 milhões pela casa na cidade, equipada com estúdio de música.

No exterior, Britney Spears busca ricaços para sua residência com majestosa adega, na Califórnia, por R$ 62 milhões. Mick Jagger não vende seu palacete à beira de um lago na Flórida por menos de R$ 16 milhões. Em Nova York, o apartamento de 11 quartos da escritora Joan Didion (1934-2021) foi anunciado a R$ 36 milhões. Ainda na Big Apple, o loft com piso aquecido da atriz Jennifer Lawrence vale R$ 54 milhões.

Perder não é para essa classe. Recentemente, Celine Dion vendeu a mansão em Las Vegas por R$ 150 milhões, sendo que pagou por ela R$ 43 milhões. Dias antes de ser internada na semana passada, Madonna faturou R$ 109 milhões com a antiga morada na Califórnia. Um bilionário sul-coreano arrematou o casarão de 1.100 m2.

E os famosos não negam descontos. Brad Pitt se desfez da casa em que morou com Angelina Jolie por R$ 201 milhões, após autorizar abatimento no valor original de R$ 232 milhões. O endereço de Los Angeles tinha até pista de patinação, mas o galã – que assumiu novo romance – virou a página.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias