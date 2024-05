O dilema de Lula

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 10/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Lula percebeu que a disputa deste ano será entre ele e Bolsonaro. Os dois se debruçarão sobre o mapa eleitoral para saber quem elegerá mais prefeitos, mas o embate em São Paulo será a joia da coroa. Quem levar a capital paulista levará tudo. E, desde já, cada um escolheu seu candidato. Bolsonaro vai com Ricardo Nunes. O candidato do MDB terá o apoio da extrema direita do PL bolsonarista e do Republicanos de Tarcísio. Já Guilherme Boulos (PSOL) será o candidato de Lula, que disse isso às pessoas presentes no esvaziado palanque do 1º de Maio. O próprio presidente puxou a orelha de Márcio Macêdo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência e responsável pela desorganizada manifestação, como se admitisse que Bolsonaro leva muito mais gente a comícios do que os petistas.

Ódio na política

A vereadora paulistana Cris Monteiro está sendo vitima de stalking virtual (perseguição pela internet), deixando-a em pânico. Uma pessoa tem lhe feito ameaças de morte e de estupro por e-mail caso ela não desista da política. O agressor a ofende com palavras de baixo calão e promete também matar um de seus familiares. Ela fez boletim de ocorrência policial: “Isso virou minha vida de ponta cabeça”, disse.

Declínio

O presidente constatou que o sindicalismo já não está tão organizado e que o PT está em crise. Pior: como Boulos vencerá a eleição se ele não tem o apoio nem mesmo da esquerda petista? Foi por isso que Lula procurou se vincular aos ex-sem-teto, mesmo ciente de que terá de pagar uma multa de R$ 25 mil por ter infringido a lei.

Apreensão

A preocupação de Lula é que se repita este ano o que aconteceu em 2020. Entre as 26 capitais, o PT só elegeu o prefeito de Rio Branco (AC). E, desta vez, pode acontecer o mesmo. É por isso que o presidente está fazendo alianças, como a de São Paulo, onde seu partido vai de vice. Além de SP, tenta o mesmo no RJ, BH e PA, entre outras.

Rápidas

• A taxa de desemprego fechou o primeiro trimestre deste ano em 7,9%, a menor para um primeiro trimestre em dez anos e acima apenas dos 7,4% registrados em 2014. O número só não foi melhor porque em todo início de ano ocorre a dispensa dos trabalhadores temporários.

• A greve dos professores por reivindicações salariais vem paralisando 48 instituições federais, incluindo colégios técnicos. Os professores pedem 22% e os técnicos querem 37%, mas o governo oferece apenas 9%.

• Deltan Dallagnol, ex-deputado cassado, anunciou que desistiu de ser candidato a prefeito de Curitiba. Disse que a desistência era por razões pessoais e que tinha outras “missões”. Vai divulgar candidaturas do Novo pelo país.

• O Brasil subiu dez posições no ranking mundial da liberdade de imprensa, segundo a ONG Repórter Sem Fronteiras, mas ainda estamos atrás de países como Gana e Costa Rica. Somos o 82º país. O primeiro é a Noruega.

Retrato falado

Eduardo Leite não tem dormido direito desde segunda-feira, 29, quando o temporal atingiu o Rio Grande do Sul. Em quase duas semanas, na maior tragédia que já se abateu sobre a região, haviam morrido 100 pessoas e 128 estavam desaparecidas. Tudo por conta das mudanças climáticas. Leite chegou a bater cabeça com Lula nos primeiros dias do desastre, mas depois se acertaram, deixando de lado a disputa ideológica (os dois visitaram juntos o estado na terça e no domingo).

A melhora do Brasil

O Brasil é paradoxal. Como é que uma nação que tem 8,6 milhões de pessoas passando fome, 9,3 milhões de analfabetos e crianças que ainda não sabem ler e escrever no segundo ano da escola pode ter o 8º maior PIB do mundo e uma economia das mais bem avaliadas do globo, como a que acaba de nos ser distinguida pela Moody’s, uma das maiores agências de risco do mundo? Sim. Isso é verdade. O Brasil acaba de saltar da condição de “estável” para “positiva”, quase chegando novamente a País com grau de investimento médio, perdido no governo Dilma por causa da recessão que ela provocou. Estamos entrando no quadro Ba2, significando a primeira mudança favorável desde 2018.

Vantagens fiscais

Isso significa que melhoramos as condições para atrair novos investimentos. E tudo graças aos bons índices de crescimento do PIB (2,9%) e às reformas estruturais feitas com a Reforma Tributária e com o próprio arcabouço fiscal. Mas ainda precisamos avançar mais. Um bom começo seria o governo cortar despesas.

Toma lá dá cá: José Ricardo Roriz, da ABIPLAST

Como avalia os resultados da indústria?

Registramos um crescimento de 4,3% no primeiro bimestre em comparação com o mesmo período de 2023. Porém, os números mensais não indicam o crescimento esperado.

Acha que a política de incentivos dados pelo governo tem surtido efeito?

Ainda é prematuro mensurar os impactos da Nova Indústria Brasil, mas precisamos de ações concretas para assegurar que os R$ 300 bilhões alcancem as empresas.

Acredita que a indústria depende dos juros baixos para se desenvolver?

Os juros baixos não são a única variável para o desenvolvimento industrial. Além deles, é necessário considerar a disponibilidade de tecnologia, ambiente de negócios, renda disponível, entre outros.

País desigual

O senador Cid Gomes conseguiu o que pouquíssimos conseguem. Aos 61 anos, ele está se aposentando com ganhos de R$ 30 mil por mês, após ter trabalhado oito anos como deputado estadual no Ceará. O brasileiro só pode se aposentar com uma idade mínima de 65 anos (62 para as mulheres), para ganhar o máximo de R$ 7.786.02 (o mínimo é de R$ 1.412).

Marajá no Senado

A aposentadoria será recheada com o polpudo salário de senador, que atualmente está em R$ 44 mil. Proventos estes que subirão em fevereiro de 2025 para R$ 46,3 mil. Ou seja, receberá R$ 74 mil. Com direito a duas férias por ano e trabalho somente de terça a quinta. E isso quando não se “enforca” a semana toda por conta de um feriado no meio do período.

Novos tratamentos contra o câncer

O Instituto Internacional de Pesquisa e Educação (IPE), da Hapvida NotreDame Intermédica, e o A.C. Camargo, acabam de assinar acordo de cooperação com o objetivo de oferecer oportunidade de tratamentos oncológicos inovadores e promissores. “As duas entidades atuarão em conjunto em projetos que promovam o avanço da medicina e da tecnologia”, diz Kenneth Almeida, diretor do IPE.