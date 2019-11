O DIA lista todas as exigências para exercer legalmente profissão de mototaxista

Rio – Recém-regulamentado no Rio de Janeiro, o Serviço de Transporte de Passageiros por Motocicleta chega para dar mais segurança à profissão e, por consequência, aos passageiros. Ao mesmo tempo, a legalização do serviço tem gerado dúvidas. Não por acaso, antes de sair por aí em busca de clientes, os mototaxistas devem ter consciência de que é preciso atender a requisitos para atuar diariamente nas ruas do município. Para facilitar a vida dos futuros profissionais, O DIA listou todas as exigências necessárias. O Detran, por sua vez, abre hoje inscrições para dois cursos especialmente destinados a mototaxistas e motofretistas.

Para aqueles que desejam atuar legalmente como mototaxista, o primeiro passo é se inscrever no Cadmoto.Rio, sistema da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) para mototaxistas. É importante estar munido dos documentos exigidos no decreto (veja ao lado). Entre as exigências estão a instalação de dispositivos de proteção e alças metálicas para o apoio do passageiro, compartimento para acomodação de capacete e bagagem de mão, além de seguro de responsabilidade civil com cobertura por danos materiais e pessoais por morte e invalidez no valor de R$ 5 mil cada.

Um dos mototaxistas pioneiros do Rio, há 25 anos atuando entre Jacarepaguá, na Zona Oeste, e o Centro da cidade, Alfredo de Lima aposta que a regulamentação vai trazer mais responsabilidades. “As pessoas querem ser transportadas por veículos e mototaxistas que estejam de acordo com as leis e, claro, atendendo a todos os quesitos de segurança. A regulamentação é importante. Certamente, vai trazer mais passageiros”, afirma.

Detran oferece cursos de motofrete e mototáxi