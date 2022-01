O devastador impacto da variante Ômicron no cenário emocional das empresas

Efetiva Saúde, plataforma que conecta psicólogos a clientes, faz parcerias com empresas para prevenção e detecção de casos de burnout: realização de pesquisas, palestras e workshops sobre saúde mental têm se mostrado grandes aliados para mitigar casos de depressão, ansiedade e burnout nas organizações.

Nos primeiros dias do ano, circularam nas redes sociais alguns memes que apresentavam o réveillon como evento “contagiante” e o ano de 2022 começando com muita “positividade”. Seria cômico, não fosse a chegada de uma terceira onda mundial de contaminações pela Covid-19.

À medida que as primeiras semanas de janeiro foram passando, as brincadeiras cederam obrigatoriamente espaço para divulgações estatísticas sobre a variante Ômicron, que apesar de ser menos letal, é mais transmissível.

Um dos impactos que esse novo avanço da pandemia traz ao ambiente corporativo é a potencial necessidade de postergar o retorno ao trabalho presencial. Empresas que já ensaiavam essa retomada ou que planejavam iniciar o trabalho híbrido, precisaram dar um passo atrás e ponderar, mais uma vez, as relações com os seus colaboradores. Então, um assunto que já estava em pauta, torna-se novamente prioridade: como cuidar da saúde mental nesse cenário de incertezas e informações que mudam a toda hora, que já perdura há dois anos?

Segundo o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, houve aumento de três vezes nos quadros de ansiedade e depressão, se comparados aos meses anteriores à pandemia. Quanto ao burnout, exaustão relacionada ao trabalho, estima-se um crescimento de 21%.

Em janeiro de 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) oficializou a classificação do burnout como doença ocupacional. Mas o que isso significa para as empresas? Além de todas as preocupações em manter o negócio funcionando em um cenário instável de pandemia, compreende dizer que as corporações devem estar ainda mais atentas aos cuidados com a saúde mental dos seus trabalhadores e, a depender das legislações de cada país, empregadores podem eventualmente ser responsabilizados, ou seja, possíveis impactos legais e trabalhistas para as empresas.

O cuidado com a saúde mental dos trabalhadores é uma prática já defendida antes da pandemia e que, nos últimos meses, se fez ainda mais necessária. A Efetiva Saúde, plataforma de terapia on-line que tem facilitado o acesso a atendimentos de psicologia às pessoas que muitas vezes não sabiam onde procurar, ou achavam que seria elitizado, ou acreditavam que não seria um serviço acessível, desenvolveu também parcerias com empresas que estão nessa situação e precisam agir.

Tais parcerias consistem em entender o cenário atual e particular das empresas e traçar um plano de ação, na grande maioria das vezes, sem necessidade de desembolso financeiro por parte das corporações. Segundo Sabrine Cabral, fundadora da Efetiva Saúde, cada empresa passa por um diagnóstico breve e objetivo para avaliar o contexto. “Dentre diversas ações, podemos concluir, juntamente com as empresas, sobre a realização de pesquisas de clima organizacional e saúde mental, rodas de conversa, workshops e palestras. E, para a maioria das empresas, o principal benefício da parceria é a ampla oferta de atendimentos com profissionais de psicologia e psicanálise da nossa base, por valores diferenciados e suscetíveis ao reembolso pelo plano de saúde já existente”, diz Sabrine.

Melhorar a perspectiva de vida de milhares de pessoas sob o ponto de vista emocional é, ou deveria ser, algo primordial em 2022. Ações como as propostas pela Efetiva Saúde, atendem as necessidades das empresas e das pessoas que estão passando por algum nível de ansiedade, depressão, burnout, ou qualquer outro transtorno mental. Quanto antes os males emocionais forem tratados, mais cedo o réveillon de 2022 terá sido “contagiante” e o ano terá começado com muita “positividade”, sem duplo sentido!