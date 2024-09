O destino incerto dos 64 reféns considerados vivos em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/09/2024 - 12:18 Para compartilhar:

Depois de quase um ano de cativeiro, é incerto o destino dos 64 reféns que se acredita ainda estarem vivos na Faixa de Gaza, principal moeda de troca do Hamas para obter um cessar-fogo e a libertação dos prisioneiros palestinos.

– 52 homens, 10 mulheres e 2 crianças –

Em 7 de outubro de 2023, durante o ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, 251 pessoas, algumas já mortas, foram sequestradas e levadas para Gaza.

Deste total, 117 pessoas, principalmente mulheres, crianças e trabalhadores estrangeiros, recuperaram a liberdade, a maioria durante a única trégua no conflito, que durou uma semana em novembro de 2023.

Quase um ano depois, em 24 de setembro de 2024, 97 pessoas permaneciam em cativeiro: 64 que se acredita estarem vivas e 33 declaradas mortas pelo Exército israelense.

Entre os reféns que podem estar vivos, 57 são israelense, dos quais pelo menos 20 têm dupla nacionalidade. Seis são tailandeses e um é nepalês.

Cinquenta e dois reféns são homens e dez mulheres, incluindo cinco mulheres militares. No total, 11 soldados permanecem cativos.

Acredita-se que duas crianças, os irmãos Kfir e Ariel Bibas, ainda estejam vivas, assim como seus pais Shiri e Yarden Bibas.

– Lista de mortos –

Desde o fim da trégua, em 1º de dezembro de 2023, apenas sete reféns foram libertados em operações do Exército israelense.

O último foi Kaid Farhan Alkadi, libertado em 27 de agosto no sul da Faixa de Gaza.

Devido à falta de provas de vida, não se sabe a real situação dos 64 reféns que se acredita estarem vivos.

O Hamas anunciou em 12 de agosto que seus combatentes haviam “matado um refém” e “ferido duas reféns” em “incidentes”, sem os identificar.

Anteriormente, o movimento islamista palestino havia anunciado várias vezes a morte de reféns, o que Israel não confirmou, incluindo as de Kfir Bibas (um ano), do seu irmão mais velho Ariel (cinco anos) e da sua mãe.

– Corpos levados a Gaza –

Alguns reféns já estavam mortos quando foram levados para Gaza em 7 de outubro de 2023, incluindo dez militares.

Pelo menos 28 sequestrados vivos morreram em Gaza. Três deles, Yotam Haim (28), Samer Al Talalqa (25) e Alon Lulu Shamriz (26), foram mortos por engano por tiros do Exército israelense em 15 de dezembro de 2023.

O Exército israelense acusa o Hamas de ter executado outras seis pessoas em agosto: Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino, encontrados mortos por soldados em um túnel em Rafah, no sul de Israel.

– Nir Oz e Nova –

A maioria dos reféns em Gaza que se acredita ainda estarem vivos foram sequestrados no kibbutz Nir Oz ou no Festival Nova Music.

Nir Oz foi a única comunidade que registrou mais reféns (acima de 70) do que mortes (mais de 40), incluindo trabalhadores estrangeiros.

O Nova Music, no qual participaram mais de 3.000 pessoas, aconteceu entre o Kibutz Reim e Beeri, muito perto da fronteira com a Faixa de Gaza.

No total, pelo menos 370 pessoas foram massacradas no local e 43 sequestradas, das quais apenas nove saíram com vida até agora.

– Famílias separadas pelas libertações –

Em certos casos, a trégua de novembro de 2023 libertou alguns membros de uma família, mas não todos.

Foi o que aconteceu com os adolescentes franco-israelenses Nir Oz e Eitan Yahalomi – cujo pai Ohad permanece em cativeiro – e Erez e Sahar Kalderon, cujo pai Ofer permanece sequestrado em Gaza.

