O despertar espiritual para o propósito da Vida, com Carmen Balhestero e Bueno

No episódio desta semana do Dimensões, Rosana Beni recebe a dupla de espíritas Carmen Balhestero e Clêudio Bueno, diretores da PAX, entidade metafísica inter-religiosa que trabalha pela Paz Mundial desde 1981 no Brasil e em conferências internacionais e nacionais. No papo, uma reflexão sobre o processo espiritual na Terra.

Ao longo da conversa, a dupla traz curiosidades a respeito do mundo espiritual, e dissertam sobre as leis cósmicas e os mestres que regem os diversos planos astrais. Na PAX, o principal Mestre é Saint Germain, responsável pelos trabalhos de autoconhecimento, no intuito de trazer uma dispensação crítica, uma entrada de energia para que cada um encontre seu caminho.

Bueno coloca em vista o momento em que a humanidade se encontra, de constante transformação: “A gente está num momento de transição, em que precisamos atingir patamares maiores. A humanidade como um todo precisa atingir um próximo passo, a Consciência crística”. A Consciência Crística coloca em prática as mudanças através de novos hábitos, de estarmos sensíveis em relação às causas do próximo, nos unindo e nos aproximando uns dos outros.

“O que rege a vida é o amor incondicional”, comenta Carmen. A dupla faz uma profunda reflexão sobre o momento em que a sociedade se encontra e quais caminhos devemos seguir para uma cura interna maior possa chegar e atingir cada indivíduo, num processo constante de evolução.

Assista ao episódio completo no YouTube!

Uma distribuição da OLA Podcasts.