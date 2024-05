O day after do caso Moro

Coluna do Mazzini 31/05/2024 - 8:30 Para compartilhar:

A absolvição do senador Sergio Moro (União-PR) no TSE abriu crise em diferentes partidos, para bolsonaristas locais e para o governador do Paraná, Ratinho Jr. Jair Bolsonaro fora alertado por aliados que, se não declarasse a impossibilidade da candidatura de um aliado, em eventual eleição suplementar para a vaga, o PT iria trabalhar a favor do ex-juiz, no melhor estilo “ruim com Moro, pior sem ele”. O cenário pós-absolvição desenhou-se assim: Deltan Dalagnol, ex-deputado federal cassado, ainda tentará viabilidade da candidatura a prefeito de Curitiba. Moro pode sair a governador. O bolsonarista Paulo Martins (PL), que ficou em 2° lugar para o Senado, pressionou o partido pela ação na Justiça. E o governador Ratinho Junior se fez de surdo e cego, porque o assunto não era de sua alçada, mas a inércia política no caso o fez perder a oportunidade de se posicionar melhor para a sua sucessão e para disputar o Senado, como pretende em 2026.

Adversário de Moro ficou sem vitrine, Deltan cresce na fila das candidaturas, e o senador pode sair ao Governo, atrapalhando planos de Ratinho Jr

Doleiro, prostitutas e prefeitos

Pelo menos 14 prefeitos e vereadores foram flagrados por um contato da Coluna numa boate de garotas de programa em Brasília na noite da Marcha dos Prefeitos. O lugar é frequentado por lobistas e “consultores” de municípios e governos estaduais, para onde levam seus clientes para se divertirem. Com que dinheiro, caberá ao cidadão cobrar seus alcaides, se passarem a agenda extraoficial. Uma figura chamou a atenção nesta noite por lá. Trata-se de um doleiro famoso da capital, já preso em diferentes operações da PF. Apesar de ser um senhor, figurava vestido como um jovem playboy pelo lugar, com desenvoltura de quem conhecia as mulheres.

Um ménage à trois

Parece troca doida de passes. A Portaria Interministerial que define competência dos Ministérios da Fazenda e do Esporte na gestão das apostas esportivas foi um arranjo político do Governo e apelidada pelo setor como “ménage à trois”. Porque, se houver impasse, é a Advocacia Geral da União quem entra em campo para decidir as responsabilidades.

Garotada ganha robôs com IA no Senac-DF

O Senac-DF apresentou há dias dois robôs na Faculdade de Tecnologia e Inovação da instituição, o Ian e a SofiA. Eles contam com inteligência artificial, foram fabricados no Brasil, e serão programados a partir de agora pelos 1.400 alunos da faculdade, conta o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa. A chegada dos robôs não foi a única novidade. Ian e SofiA ficarão em novo espaço na Faculdade do Senac-DF. Foi criado um laboratório só para abrigar os equipamentos e projetos com IA. Para Corrêa, o investimento é para que faculdade continue a figurar entre as melhores escolas de TI da América Latina.

Mostre tudo aí, ‘Seu’ delegado

Pode ter sido só coincidência, ou não. Na visão de amigos, uma implicância após ser reconhecido pelos agentes da PF, colegas de trabalho, que não se conformam em fazer o serviço de revista nos aeroportos. O deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), delegado federal licenciado, passou por revista aleatória na qual até tirou os sapatos e deixou a camisa para fora. Sua mala foi toda revirada. Havia muitos parlamentares que passaram incólumes pelo pórtico de metal, antes e depois dele. Mas Ramagem não se opôs a nada. Aconteceu na quinta-feira (23) no embarque do Aeroporto de Brasília.

PCC paga campanha por secretarias

O PCC avança na compra de postos de combustíveis em São Paulo, Bahia e Ceará, para lavar seu dinheiro, já sabe a Polícia paulista e os Ministérios Públicos dos Estados. A pior parte do plano é que os criminosos têm “comprado secretarias” de prefeituras bancando campanhas dos eleitos.

Desafio da oncologia

O avanço de Bruno Ferrari no setor de tratamento médico oncológico, com captação de R$ 1,5 bilhão para a Oncoclínicas via Master – em operação capitaneada pelo próprio Daniel Vorcaro – presidente do banco, mostra que a dupla tem visão de um mercado em ascensão no mundo. Na praça, não se descarta grande aquisição do grupo em breve.

A volta de Helô

Ex-petista e fundadora do PSOL – partido do qual saiu após desencontros de agenda – Heloísa Helena, que já trabalhou no Senado anos atrás, mudou seu título eleitoral para o Rio de Janeiro e está totalmente empenhada na futura candidatura a vereadora pela cidade. Hoje, Heloísa é filiada ao e porta-voz do Rede Sustentabilidade.

NOS BASTIDORES

Obama baiano

Um dos pré-candidatos a presidente da Câmara – ele sonha com apoio do Palácio – Antonio Brito (PSD) segue agenda intensa e tem repetido que é o Obama da Bahia.

Lira tem planos B e C

O que se comenta na Câmara é que o presidente Arthur Lira desistiu de Elmar Nascimento para a sucessão. Ele deve fazer última tentativa com o Dr. Luizinho (PP-RJ). Ainda avalia Pedro Lupion (PP-PR).

Povo sofre, povo paga

Passadas as festas juninas e julhinas, conselheiros entendedores do assunto, em vários TCEs, vão se debruçar sobre contratos de sertanejos com prefeitos que tentarão a reeleição. Espetáculos custam entre R$ 500 mil e R$ 1,2 milhão o show.

Um rio de milhões

Não é a Marina da Glória, no Rio, nem Angra dos Reis ou Recife. A melhor frota de iates do Brasil – valem centenas de milhões – está ancorada em Manaus, conta um entendedor. Eles navegam no Rio Negro.