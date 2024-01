O corre-corre do PT e PSB

Coluna do Mazzini 12/01/2024 - 8:30 Para compartilhar:

A notícia entre portas de gabinetes na Esplanada de que o secretário-executivo Ricardo Cappelli pode dançar no Ministério da Justiça, se não for o ministro nomeado, o fez correr para avisar a aliados que ele está garantido na pasta, mesmo num cargo inferior – foi o trato com o ex-chefe e agora ministro nomeado para o Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino. A potencial indicação do ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski para a Justiça mexeu com os brios do PSB e PT, que dominam cargos importantes do 2º escalão da pasta. Consta no Palácio do Planalto que, se aceitar a missão, Lewandowski vai fazer limpa política no ministério, e essa seria uma das condições. Lewandowski poderá optar por uma equipe mais técnica, inclusive com a nomeação de assessores que trabalharam com ele na longa carreira no Judiciário. Caso não vingue, Cappelli – um ficha-limpa porém sem peso político – ainda é uma opção, mesmo que forçada por Dino, a contragosto do presidente Lula da Silva e de boa parte do PT.

Em Cuiabá, BRT atropela o VLT

Chefe da Casa Civil do Palácio e coordenador-geral do PAC III, Rui Costa ligou para o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, avisando que não é possível incluir o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no PAC em virtude de ser um modal “em desuso” e que prevalecerá o (Bus Rapid Transit) BRT, independentemente da vontade da Prefeitura de Cuiabá, que, segundo fontes ouvidas pela Coluna, está atropelando nos trilhos e querendo impor o VLT. O processo do BRT está concluído e isso ajuda demais o Governo federal. nos trâmites. Costa cravou para Mendes, então, que será o BRT. O governador agradeceu e deixou o Governo à disposição para ajudar.

Os “nãos” para Lira

A despeito do recesso parlamentar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não larga o telefone e articula. Tem ligado para ministros – a da Saúde, o das Cidades, o da Integração Nacional e o da Educação já receberam chamadas. Pediu a execução de emendas empenhadas para Alagoas, independentemente da lista do Palácio. E ouviu discretos “nãos”.

“Bolsonaristas” em cargos altos no BB

Os partidos do Centrão ganharam duas vice-presidências do Banco do Brasil: a de Governo e a do Agronegócio. Para a diretoria que lida com os ruralistas, o presidente da Câmara, Arthur Lira – que capitaneou as nomeações, evidente – quer emplacar João Pinto Rabelo Júnior, que comandou a pasta no Governo de Michel Temer. Para a de Governo, o nome deve ser José Eduardo Pereira, indicado discretamente, acreditem, pelo bolsonarista e presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI). José Eduardo foi vice-presidente de Governo do Banco do Brasil, onde atuou de 2017 a 2019, nas gestões Temer e Bolsonaro.

As rodovias de Lula no PAC III

O presidente Lula da Silva pavimenta novamente a relação com as empreiteiras das estradas e concessionárias de rodovias. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, incluiu no pacote do PAC III (Resolução CGPAC nº 1) as obras de recuperação de estradas estaduais que foram federalizadas no Paraná pelo governador Ratinho Junior, para concessão no Governo de Jair Bolsonaro. As duas BRs incluídas no pacote foram construídas no Governo Lula II. Na época, uma delas foi concedida a empreiteira bem conhecida do ex-ministro Antonio Pallocci, que corta São Paulo e Paraná, e teve a concessão vencida em 2022.

Miriam vira alvo por nomeações da base

A oposição quer convocar a secretária-executiva da Casa Civil e ex-ministra do Planejamento Miriam Belchior. Quer saber quais os critérios para nomeações dos apadrinhados do PT e de partidos da base. Os deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO) assinam requerimento.

Esqueletos “do agro”

O Governo acaba de soltar edital para retomada de arco viário requisitado pelo agronegócio no Centro-Oeste: quatro viadutos inacabados em Formosa (GO). O consórcio Loctec, Pavienge, Cava, Alta e SetorSul ganhou licitação em 2018, recebeu R$ 15 milhões, mas tudo desandou em 2022. O DNIT não detalhou o rombo, e não há processo no TCU.

O inquilino espertão

Um mal-feito administrativo do titular apeou da Câmara o suplente mais elogiado pela centro-direita. Sai o atuante Paulo Fernando (Rep-DF) e retoma a vaga o eleito Julio Cesar Ribeiro (Rep-DF). Julio foi exonerado do GDF como secretário de Esportes após a descoberta de que não entregou apartamento funcional mesmo licenciado.

NOS BASTIDORES

Lupa em Janja

Tem opositor pesquisando a agenda dela e falando em CPI da Janja. A lista de assinaturas não surgiu nos corredores porque esperam, é óbvio, as emendas caírem na conta.

Submergiram na praia

“Pode me confirmar se o deputado irá na cerimônia de incorporação do Submarino Humaitá, dia 12JAN, às 11h, em Itaguaí?”. Foi a mensagem da Marinha a dezenas deles. Pouquíssimos confirmaram presença.

Cuidando de papai

Arthur Lira não revelou oficialmente. Sua ausência na cerimônia pela defesa da democracia dia 8 foi para cuidar do pai, o ex-deputado Benedito, o Biu, que teve pico de pressão na fazenda Santa Maria, em São Sebastião (AL). Biu passa bem.

Gonzagão é herói

Luiz Gonzaga, o Gonzagão, foi inscrito no Livro dos Heróis da Pátria no dia 5, por decreto do presidente Lula da Silva – um de seus fãs, como milhões de brasileiros que o músico marcou com o talento.

