O chatbot Bard, do Google, agora pode encontrar respostas em seu Gmail, Docs e Drive

O chatbot Bard AI do Google agora possui uma ampla gama de integrações que vão além da busca na web. Ele pode agora analisar seu Gmail, Docs e Drive para auxiliá-lo na busca de informações desejadas. Com essa nova funcionalidade, você pode solicitar ao Bard que realize tarefas como localizar e resumir o conteúdo de um e-mail ou até mesmo destacar os pontos cruciais de um documento armazenado no Drive.

Essas integrações, conhecidas como extensões pelo Google, têm inúmeras aplicações, todas projetadas para simplificar a pesquisa por informações específicas, sem a necessidade de vasculhar grandes volumes de e-mails ou documentos. Além disso, você pode utilizar as informações obtidas de outras maneiras, como criando gráficos ou resumos com marcadores. No entanto, é importante observar que essa funcionalidade está disponível apenas em inglês neste momento.

Embora permitir que o Bard acesse seu e-mail e documentos pessoais possa gerar preocupações sobre privacidade e uso de dados, o Google garante que essas informações não serão utilizadas para treinar o modelo público do Bard nem estarão sujeitas à revisão humana. Além disso, a ativação das integrações com Gmail, Docs e Drive é opcional, e o Google solicitará sua permissão antes de ativá-las, permitindo que você as desative a qualquer momento.

Para utilizar esse recurso, Jack Krawczyk, líder de produto da Bard, explicou ao The Verge que você pode fazer com que o Bard pesquise diretamente em seu Gmail, por exemplo, inserindo “@mail” antes de sua pergunta. Ou simplesmente pode pedir: “Verifique meu e-mail para obter informações relacionadas ao meu próximo voo”.

As extensões do Bard não se restringem apenas ao Gmail, Docs e Drive. O Google também anunciou que o chatbot se conectará ao Maps, YouTube e Google Flights, permitindo que você solicite ao Bard informações sobre voos em tempo real, atrações próximas, vídeos do YouTube sobre um tópico específico e muito mais. O Google ativará essas três extensões automaticamente.

“A razão pela qual estamos iniciando esse experimento… é principalmente porque é a primeira vez que um produto de modelo de linguagem se integra verdadeiramente aos seus dados pessoais”, afirmou Krawczyk. “Queremos ter certeza de que acertaremos.” Ele acrescentou que o Google planeja expandir as integrações do Bard para mais “produtos do Google, bem como parceiros fora do Google”.

Além disso, o Google está introduzindo outras melhorias no Bard. Isso inclui uma nova maneira de verificar as respostas do Bard por meio do botão “Google It” do chatbot. Anteriormente, esse botão permitia pesquisar tópicos relacionados à resposta do Bard no Google, mas agora também mostrará se as respostas do Bard são confirmadas ou refutadas pela Pesquisa Google.

Ao pressionar o botão “Google It” nas respostas suportadas, o Google destacará em verde as informações verificadas pela Pesquisa, enquanto as respostas não validadas serão destacadas em laranja. É possível passar o mouse sobre as partes destacadas para obter mais contexto sobre o que o Bard pode ter acertado ou errado. O Google também está implementando uma maneira de continuar uma conversa com o Bard com base em um link compartilhado, permitindo que você desenvolva perguntas com base em interações anteriores.

Desde a introdução do Bard em fevereiro, o Google tem continuamente adicionado mais recursos, incluindo a capacidade de gerar e depurar código, bem como criar funções para o Google Planilhas. Recentemente, o Google também adicionou suporte para o Google Lens no Bard, permitindo que você utilize a ferramenta para sugerir legendas para uma foto ou encontrar informações adicionais sobre ela.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias