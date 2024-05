O charme de Day Mesquita e os desafios reais e na ficção

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 31/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

No elenco de Cheias de Charme (Globo), Day Mesquita se prepara para encarar duas produções inéditas: as séries Tudo de Bom e Caminhos. Diante desses novos projetos, ela lembra os primeiros obstáculos da carreira, quando chegou ao Rio de Janeiro para estrear na emissora carioca. “Foi um desafio entrar no meio da trama, com um elenco que já estava super entrosado”, disse à ISTOÉ. A dificuldade agora será na construção dos personagens: em Caminhos, baseada em fatos reais, ela fará o papel de Mariana. A garota enfrenta o divã em decorrência dos surtos psicóticos e traços de esquizofrenia. “Fiquei feliz em poder retratar uma personagem tão profunda, com problemas que abordarei com empatia e compaixão.”

Lotação esgotada em minutos

Após cinco anos, Shawn Mendes volta ao Brasil. O ídolo pop de 25 anos será a atração principal do último dia do Rock In Rio, justamente no ano em que o festival comemora quatro décadas. A espera colaborou para que os ingressos se esgotassem rapidamente: bastaram 38 minutos para que muitos fãs do canadense ficassem de fora do show na capital carioca. A dúvida é se a vinda do artista ao País poderá render outras apresentações além do Rio — não só de Shawn, mas também de Katy Perry, outro ícone do pop mundial que brilhará no evento em setembro. Além de Mendes e Katy estão Luísa Sonza e Mariah Carey — cantora que também retorna aos palcos brasileiros após 14 anos.

Acusação estraga a boa fase

Após brilhar no papel de Elvis, em Priscilla, e como o galã Felix, de Saltburn, Jacob Elordi tem um novo título: o de embaixador

da sofisticada grife Bottega Veneta. Apesar da boa fase — que incluiu o papel de protagonista em Oh Canada, que concorreu à Palma de Ouro, em Cannes —, o ator está sendo investigado por atos violentos na Austrália. O motivo? Ele teria agredido um produtor de rádio que pediu a ele “a água do seu banho”, alusão a uma das cenas picantes de Saltburn. Junto com Timothée Chalamet e Zendaya, Elordi está na lista de atores mais cobiçados dos EUA elaborada pelo tablóide The Hollywood Reporter. Em primeiro lugar está Austin Butler, que, por coincidência, também fez o papel de Elvis — mas no filme de Baz Luhrmann, lançado em 2022.

Vida bandida nas telas

Rodrigo Lombardi é a grande aposta da Globo para substituir Murilo Benício na próxima trama das nove, que sucederá Renascer em setembro. Um dos poucos a manter contrato fixo com a emissora, em meio a tantas evasões, Lombardi está cotado para ser o vilão Molina, em Mania de Você. Antes disso, surge nas telas como outro bandido: o jagunço Joca Ramiro, de Grande Sertão, adaptação para o cinema que Guel Arraes fez da obra-prima de Guimarães Rosa. Sobre a estreia iminente, ele publicou em suas redes sociais: “Ainda sobre a obra de Guimarães Rosa, que estreia já já… Ansioso aqui!”

Padrinho ativista

Julia Roberts será a protagonista em Depois da Caçada, próximo filme do diretor italiano Luca Guadagnino (Rivais). No longa, ela viverá uma professora universitária obrigada a confrontar o passado. A atriz também voltou no tempo nas últimas semanas, ao virar alvo de memes com base na história de que o ativista Martin Luther King teria ajudado a financiar o seu nascimento, arcando com os custos do hospital — o que é verdade: “Coretta, esposa de Martin, queria matricular os filhos na escola de teatro dos meus pais. Eles estavam com dificuldade de achar um lugar que aceitasse as crianças”, revelou a atriz, em entrevista à TV norte-americana.

O último mito erótico

Monica Bellucci estará na sequência de Os Fantasmas se Divertem, dirigida por Tim Burton, com quem assumiu o relacionamento em outubro do último ano. Ao que tudo indica, ela interpretará a esposa de Beetlejuice, personagem que dá nome ao clássico cult dos anos 1980, revivido agora por Michael Keaton. Foi na década de lançamento da trama original, inclusive, que a atriz italiana largou o Direito para se dedicar à carreira de modelo e, mais tarde, de atriz. Aos 59 anos, ela ainda coleciona capas de revista, closes em tapetes vermelhos e elogios: acaba de ser definida pela revista Variety como “o último mito erótico.”