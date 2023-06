O charme da meia

Editora3i Editora3 https://istoe.com.br/autor/editora3/ 23/06/2023 - 8:00 Compartilhe

“Pernas, para que te quero?” Para exibir meias! Afinal, os acessórios estão longe de servir apenas para proteger e aquecer os membros inferiores. Durante as temporadas de moda, versões coloridas e usadas com sapatos de salto se destacaram em desfiles da Dior e da Miu Miu, e o uso dos acessórios como ferramenta de comunicação se estendeu além das passarelas.

Nas ruas, modelos com laços, strass e detalhes aplicados, e as mais básicas – brancas, com logotipos de marcas esportivas – vêm dando personalidade ao andar de quem as usa.

“É um artifício para quem quer se diferenciar. Assim que a meia aparece sob a roupa, comunica muitas coisas e consegue ser uma forma de expressão”

Jornalista de moda Taís Barreto.

Não é a primeira vez que os acessórios saltam dos pés aos olhos. O brilho do lurex junto aos calçados coloridos era destaque na abertura da novela brasileira Dancin’ Days. “A combinação de meias com sandálias era uma tendência popular nos anos 1970, conhecidos por sua estética ousada e exuberante”, exalta Juliana Lopes, coordenadora do curso de Marketing e Comunicação e Fashion Styling do Istituto Europeo di Design (IED). Segundo ela, a volta da popularidade dessa união transcende a nostalgia: ela descende da criação e da influência dos estilistas, e da utilização por personalidades, reforçada pelas redes sociais.

Influenciadora de moda, Taís vive recebendo dúvidas sobre o assunto em suas redes sociais. Avessa a regras, costuma orientar as seguidoras mais inseguras com uma dica certeira: combinar a cor da meia com o sapato ou com alguma peça do look.

A arquiteta Doda Lobo gosta de casar seus vários pares com a parte de cima do vestuário, como moletons, camisas e terninhos. Nem o pijama escapa. Para ela, as meias são uma forma de transmitir sua personalidade. “Eu me considero ‘fashion’ por conta das meias. Minhas roupas ficam mais legais devido a elas.”

Aos seus pés

“Assim como o sutiã se tornou símbolo de poder, sobretudo com a Madonna, a meia também pode ser ‘programada’ para transmitir uma mensagem nova, seja com modelagem, cores ou estampas, mas principalmente com o discurso que a envolve”, dizem os fundadores da Rolling, Raquel Perea e Evilásio Miranda.

A marca surgiu com peças de pole dance e expandiu para fora do esporte, atendendo a diversidade de corpos. Ao longo dos últimos anos, as meias finas vão perdendo o caráter clássico para se tornar símbolo de ousadia, sensualidade e empoderamento.

Para os colecionadores, as peças sempre tiveram papel principal. Alguns até começam a se vestir pelos pés! A possibilidade de contar com mais marcas nacionais com diversidade de estampas e modelos unissex aumenta a empolgação de Doda.

Depois de uma década, são 60 meias acumuladas, tendo a mais antiga 40 anos – uma herança da mãe. O que começou como souvenir de viagem virou obsessão e, hoje, muitas estampas relembram momentos especiais vividos mundo afora: limão siciliano e pizza da Itália, obras de Picasso diferentes (uma em cada pé) ou dez pares trazidos na mala da última ida à Espanha.

“Acho que exagerei”, brinca. Nem assim parou com a mania de adquirir modelos exclusivos. Do chão, as simples meias vão reinando, provando que sob as calças ou os sapatos não há o que esconder.

Até o vice usa

De bolinhas, com jacarés e até verde e amarela, rumo à reapropriação das cores da bandeira. Essas são algumas das surpresas exibidas nos pés de Geraldo Alckmin nos últimos meses. De visual clássico, o vice-presidente vem reinventando o estilo desde as eleições. O “banho de loja”, dizem, é obra da esposa para torná-lo popular. “O Alckmin precisa urgentemente parecer uma pessoa mais acessível e se destacar.

Mas não é um destaque com uma abotoadura de ouro: é algo contemporâneo, jovial, ousado”, comenta a jornalista de moda e influenciadora Taís Barreto.

