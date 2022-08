O céu é o limite: 5 hotéis para se hospedar nas alturas

Flavia Vitorino 24/08/2022 - 19:00 Compartilhe

Parece que cada vez mais as pessoas ao redor do mundo tem revelado que a sua maior motivação é a busca pelo novo. Mas, ao contrário da busca excessiva pelo “consumismo de novidade” capitalista que quase sempre beira à superficialidade, as novas experiências hoteleiras buscam oferecer outro tipo de consumo: A sensação de liberdade, de imersão ao local e a natureza, e algumas delas, pura adrenalina.

Listei aqui cinco experiências espalhadas por vários países com suítes suspensas em penhascos, quartos em guindastes, casas em árvores bem altas e bangalôs em palafitas. Aproveito para deixar o link do texto que escrevi sobre minha experiência em um deles, no fim deste artigo. Os destinos são certeiros para quem foge do frugal em busca vistas deslumbrantes e de aventura.

Juma Amazon Lodge – Manaus – Brasil



Fotos Divulgação

São apenas 19 bangalôs, integrados à Floresta Amazônica ao seu redor, construído sobre palafitas – mesmo método usado pela população ribeirinha da Amazônia para construir suas casas. Os bangalôs com vista do Rio Juma e ficam nas copas das árvores, a 15 m de altura.

Mais infos: jumalodge.com.br

2. Skylodge Adventure

Fica em uma encosta no Vale Sagrado, entre Cusco e Machu Picchu. Para chegar aos quartos, três cápsulas a 400 metros do chão, é preciso escalar um paredão de pedra. Quando cheguei na base da montanha que abriga as cápsulas, me lembro de ter pensado se metade da altura já não seria o suficiente, enquanto vestia os equipamentos de segurança para fazer a ascensão. Porque para chegar até lá (talvez maior a aventura da subida que efetivamente dormir dentro dos módulos) é preciso escalar através de uma clássica via ferrata, passando por uma ponte suspensa, feita por apenas dois cabos de aço. É alto sim, porém seguro.

Mais infos: http://naturavive.com/web/skylodge-adventure-suites/

3. Crane Hotel Faralda – Amesterdam

Às margens do Rio IJ, o empreendimento tem três suítes de dois andares cada uma: Free Spirt (a 35 m do chão), Secret (a 40 m) e Mystique (a 45 m). Todas têm design contemporâneo, embora cada uma preserve uma estética própria, da mais minimalista à mais extravagante. O destaque dos banheiros são os chuveiros, que reproduzem o efeito de chuva. E, como o guindaste se move com o vento, é comum dormir e acordar com paisagens diferentes. No topo da estrutura, visitantes podem praticar bungee jump e hóspedes têm à disposição uma jacuzzi exclusiva.

Mais infos: faralda.com

4. Free Spirit Spheres – Canadá

Esferas de madeira que servem como acomodação para aqueles que procuram um refúgio em meio à Ilha de Vancouver. Penduradas a uma altura que varia de 3 a 4,6 m do solo, elas proporcionam momentos de conexão com a natureza. Todas têm uma única janela, lembrando o desenho de um olho, com vista de uma extensa área verde, com muitas árvores e arbustos típicos do Canadá.

Mais infos: freespiritspheres.com

5. Treehotel – Harads – Suécia

São sete quartos em meio a uma floresta de pinheiros ao norte da Suécia de arquitetura e design próprios: a suíte The Mirrorcube é um cubo todo espelhado que parece estar flutuando no ar, The Bird’s Nest lembra um enorme ninho de pássaros e The Ufo pode ser facilmente confundido com uma nave alienígena.

Mais infos: treehotel.se