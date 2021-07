O cavaleiro das trevas

Perto de completar 20 anos do atentado às torres gêmeas, em Nova Iorque, morreu na quarta-feira, 30, um dos principais artífices da invasão do Iraque (2003-2011), Donald Rumsfeld, aos 88 anos. O ex-secretário de Defesa do então presidente George W. Bush entra para história como um dos principais responsáveis pelo ataque comandado por americanos e britânicos, essencialmente e, sem anuência do Conselho de Segurança da ONU, que vitimou 100 mil civis e custou mais de um trilhão de dólares.

Na época, o mundo inteiro ficou aturdido com ato terrorista no World Trade Center (WTC), que matou 3 mil pessoas de forma cruel e deixou outras 6 mil feridas, mas de forma alguma essa tragédia poderia ter sido pretexto para invasão do país árabe. A desculpa esfarrapada de Washington foi a que o ditador Saddam Hussein possuía armas químicas de destruição em massa e que ele daria guarida a terroristas envolvidos no ataque em Nova York.

Ditador, com certeza Saddam o era, mas as outras duas acusações jamais se comprovaram. Na prática, Rumsfeld nunca prestou contas por seus equívocos no Iraque, mas com sua morte certamente os americanos viram uma página negra da sua história, mas muito há ainda para se contar sobre a destruição do Iraque.